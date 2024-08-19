麥卡倫200年！邀葉怡蘭與10家餐廳、酒吧推活動　超華麗陣容曝光

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▲麥卡倫聯手全台頂尖酒吧帶來限定調酒，首波由(右起)The Public House、Vender、Drizzle by Fourplay、Bar Mood Taipei與酣呷餐酒館領路。（圖／麥卡倫提供）

▲山海樓推出「山海豪華拼盤」，菜色有柚香烏魚子如意卷、達那滷鮑魚，以及以麥卡倫威士忌浸泡散發醇厚香氣的人蔘豬心等六樣菜餚。（圖／記者葉盛耀攝）

▲晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明獻上「花雕蛋白蒸松葉蟹」，可搭配「麥卡倫雙雪莉桶15年」，甜韻更與風味更發揮得淋漓盡致。（圖／記者葉盛耀攝）

▲Le Duet演蒔光推出「糕 揚物」，透過日式麻糬工法，重新演繹宜蘭特色菜餚「糕渣」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲Marc L3設計出的「盛夏海風」，完美詮釋海味精華，配上「麥卡倫Classic Cut 2023」更添優雅。（圖／記者葉盛耀攝）

▲Restaurant A的「蘇格蘭早餐」，有著多元豐富的呈現，配上「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」，更添趣味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲空間設計有著滿滿大江戶時代的「筑前屋」，將來台開設分店。（圖／「筑前屋」提供）

▲筑前屋獨家下酒菜-肉刺拼盤，包含橫膈膜、牛胃與豬心。（圖／筑前屋提供）

麥卡倫200週年了！乘載著兩世紀深厚文化底蘊，麥卡倫推出《為時代 創新味》活動，攜手飲食作家葉怡蘭、侍酒師何信緯與多家餐廳，期望探討餐酒領域間的工藝、創意與創新，透過「新威士忌」、「新料理」及「新餐搭」三大面向，開啟「麥卡倫 · 新餐桌」新紀元。之後合作活動的華麗名單也曝光，包含山海樓、Restaurant A主廚、 Le Duet Modern Kaiseki 演蒔光、晶華軒、Marc L共5家餐廳，酒吧則有The Public House、Vender、Drizzle by Fourplay、Bar Mood Taipei與酣呷餐酒館，將於之後陸續推出各項合作計畫。麥卡倫業者表示，隨著台灣飲食文化日益成熟與用餐形式的多元發展，餐酒佐搭追求與時俱進、求新求變，麥卡倫秉持「承繼過往，放眼未來」的精神，以「雪莉王者」多樣且細膩的威士忌風貌，持續在餐搭文化中領航，在邁入200週年之際以《為時代 創新味》為引，冀以餐酒搭配實現五感之最，帶來劃時代的餐搭饗宴。飲食作家葉怡蘭也提到，「與時俱進的創新，才能連結過去與未來，真正守住傳統。」正是構成台灣餐飲界新宣言「麥卡倫 · 新餐桌」的靈感來源。葉怡蘭提出「新威士忌」觀點，她認為：「麥卡倫以經典雪莉桶為核心，發展出淬鍊極致的用桶技藝，持續以多端用桶的創意與勾兌追求變化，讓麥卡倫顯得獨特。」而在當代飲食風潮變換之際，葉怡蘭則認為Fine Dining是推動餐飲文化的先驅者，「新料理」亦是理解麥卡倫工藝的最佳切點之一，「Fine Dining從環境、美感、形式以至創意、工藝，都在追求極致，主廚必須不斷與時俱進、以個人風格追求創新、在職涯中持續追求成長，最後回歸本地傳統，藉以尋求自我。」她說。今（19）日就有場麥卡倫結合各家知名餐廳菜色的搶先發表會，其中山海樓行政主廚蔡瑞郎以台灣宴席菜的頭盤為靈感做出「山海豪華拼盤」，吃得到柚香烏魚子如意卷、達那滷鮑魚，以及以麥卡倫威士忌浸泡散發醇厚香氣的人蔘豬心等六樣菜餚，可與「麥卡倫經典雪莉桶12年」相互搭佐。晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明獻上「花雕蛋白蒸松葉蟹」，取松葉蟹蟹腳部位，並以滑嫩細緻的蛋白搭配恰到好處的火侯煨出蟹肉鮮甜，最後於上桌前淋上特製番茄茴香油，搭配「麥卡倫雙雪莉桶15年」，使尾韻帶來一縷香草與木質風味，卻也讓蟹肉鮮醇與甜韻更加襯托。Le Duet演蒔光主廚林迎達則擅長揉合日式懷石料理、法菜思維與台菜元素，此次推出「糕 揚物」，透過日式麻糬工法，重新演繹宜蘭特色菜餚「糕渣」，鑲入紅條、山當歸及日本頂級辛香菜茗荷，特別加入少許炒豆豉，增添豆渣口感及醬香，帶來別具山林感的野性韻味，配上「麥卡倫雙雪莉桶18年」，使整體口感更顯豐厚。曾榮獲世界50最佳餐廳的Marc L3，主廚廖偉廷以無疆界料理融合法式技法，呈現台灣食材的萬般豐饒，他設計出的「盛夏海風」，結合胭脂蝦、花枝、旗魚與義大利餃，並以泡沫形式淋上番紅花和蝦頭熬煮的海鮮醬汁，湯底風味好似馬賽魚湯，待加入「麥卡倫Classic Cut 2023」後，香濃卻不厚重的海鮮料理變得風味堆疊，優雅又細膩。去年剛開幕的Restaurant A，旋即成為人氣餐廳，主廚黃以倫致敬孕育麥卡倫的自然土地，端出「蘇格蘭早餐」，搭配「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」，運用法式Crépinette手法做出精巧的「羊肉羊雜漢堡包」與黑布丁(英式血腸)，極具創意與意義的食材組合，帶來全新的驚豔感動。麥卡倫也將聯手全台頂尖酒吧呈現限定特調，首波由The Public House、Vender、Drizzle by Fourplay、Bar Mood Taipei與酣呷餐酒館領路，其中The Public House主理人William以此為靈感推出「24 To 200」，透過「麥卡倫雙雪莉桶12年」結合無花果帶出多層次濃郁果香，蘊含些許蜜甜，口感清新明亮。為讓大眾深刻感受麥卡倫《為時代 創新味》的極緻之饗，麥卡倫宣告，另外，若是喜愛居酒屋文化，別錯過日本Customers Delight餐飲集團旗下「筑前屋」來台的首家旗艦店，10月底將開幕，以復古輕鬆的小酌氛圍和各式美味豬肉料理聞名。第一家「筑前屋」2011年誕生於日本東京江戶川區，迄今在全日本已有40家分店。來台首家信義旗艦店則完全植入創始店熱情款待的品牌DNA，將原汁原味呈現，空間設計則從大江戶時代的奢華慶典汲取靈感，以絢麗的燈籠與花火打造出摩登復古、溫暖夢幻的微醺樂園。供應啤酒、Highball（碳酸威士忌）、沙瓦、日本燒酒與清酒等多樣酒精飲料，餐點則將豬肉料理做到美味極致，在日本享有「豬肉的料理專家」美譽，以獨門秘製味噌醬燉煮的豬喉管、豬舌、豬心等。此外，店內也供應串烤、涼拌與鐵板料理，以及牛內臟為主角的摩滋鍋物、冰花煎餃、鐵板炒飯等，都是老饕必點的招牌美食。