麥卡倫200年！邀葉怡蘭與10家餐廳、酒吧推活動　超華麗陣容曝光

▲麥卡倫聯手全台頂尖酒吧帶來限定調酒,首波由(右起)The Public House、Vender、Drizzle by Fourplay、Bar Mood Taipei與酣呷餐酒館領路。(圖/麥卡倫提供)

▲山海樓推出「山海豪華拼盤」,菜色有柚香烏魚子如意卷、達那滷鮑魚,以及以麥卡倫威士忌浸泡散發醇厚香氣的人蔘豬心等六樣菜餚。(圖/記者葉盛耀攝)

▲晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明獻上「花雕蛋白蒸松葉蟹」,可搭配「麥卡倫雙雪莉桶15年」,甜韻更與風味更發揮得淋漓盡致。(圖/記者葉盛耀攝)

▲Le Duet演蒔光推出「糕 揚物」,透過日式麻糬工法,重新演繹宜蘭特色菜餚「糕渣」。(圖/記者葉盛耀攝)

▲Marc L3設計出的「盛夏海風」,完美詮釋海味精華,配上「麥卡倫Classic Cut 2023」更添優雅。(圖/記者葉盛耀攝)

▲Restaurant A的「蘇格蘭早餐」,有著多元豐富的呈現,配上「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」,更添趣味。(圖/記者葉盛耀攝)

▲空間設計有著滿滿大江戶時代的「筑前屋」,將來台開設分店。(圖/「筑前屋」提供)

▲筑前屋獨家下酒菜-肉刺拼盤,包含橫膈膜、牛胃與豬心。(圖/筑前屋提供)

麥卡倫200週年了!乘載著兩世紀深厚文化底蘊,麥卡倫推出《為時代 創新味》活動,攜手飲食作家葉怡蘭、侍酒師何信緯與多家餐廳,期望探討餐酒領域間的工藝、創意與創新,透過「新威士忌」、「新料理」及「新餐搭」三大面向,開啟「麥卡倫 · 新餐桌」新紀元。之後合作活動的華麗名單也曝光,包含山海樓、Restaurant A主廚、 Le Duet Modern Kaiseki 演蒔光、晶華軒、Marc L共5家餐廳,酒吧則有The Public House、Vender、Drizzle by Fourplay、Bar Mood Taipei與酣呷餐酒館,將於之後陸續推出各項合作計畫。麥卡倫業者表示,隨著台灣飲食文化日益成熟與用餐形式的多元發展,餐酒佐搭追求與時俱進、求新求變,麥卡倫秉持「承繼過往,放眼未來」的精神,以「雪莉王者」多樣且細膩的威士忌風貌,持續在餐搭文化中領航,在邁入200週年之際以《為時代 創新味》為引,冀以餐酒搭配實現五感之最,帶來劃時代的餐搭饗宴。飲食作家葉怡蘭也提到,「與時俱進的創新,才能連結過去與未來,真正守住傳統。」正是構成台灣餐飲界新宣言「麥卡倫 · 新餐桌」的靈感來源。葉怡蘭提出「新威士忌」觀點,她認為:「麥卡倫以經典雪莉桶為核心,發展出淬鍊極致的用桶技藝,持續以多端用桶的創意與勾兌追求變化,讓麥卡倫顯得獨特。」而在當代飲食風潮變換之際,葉怡蘭則認為Fine Dining是推動餐飲文化的先驅者,「新料理」亦是理解麥卡倫工藝的最佳切點之一,「Fine Dining從環境、美感、形式以至創意、工藝,都在追求極致,主廚必須不斷與時俱進、以個人風格追求創新、在職涯中持續追求成長,最後回歸本地傳統,藉以尋求自我。」她說。今(19)日就有場麥卡倫結合各家知名餐廳菜色的搶先發表會,其中山海樓行政主廚蔡瑞郎以台灣宴席菜的頭盤為靈感做出「山海豪華拼盤」,吃得到柚香烏魚子如意卷、達那滷鮑魚,以及以麥卡倫威士忌浸泡散發醇厚香氣的人蔘豬心等六樣菜餚,可與「麥卡倫經典雪莉桶12年」相互搭佐。晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明獻上「花雕蛋白蒸松葉蟹」,取松葉蟹蟹腳部位,並以滑嫩細緻的蛋白搭配恰到好處的火侯煨出蟹肉鮮甜,最後於上桌前淋上特製番茄茴香油,搭配「麥卡倫雙雪莉桶15年」,使尾韻帶來一縷香草與木質風味,卻也讓蟹肉鮮醇與甜韻更加襯托。Le Duet演蒔光主廚林迎達則擅長揉合日式懷石料理、法菜思維與台菜元素,此次推出「糕 揚物」,透過日式麻糬工法,重新演繹宜蘭特色菜餚「糕渣」,鑲入紅條、山當歸及日本頂級辛香菜茗荷,特別加入少許炒豆豉,增添豆渣口感及醬香,帶來別具山林感的野性韻味,配上「麥卡倫雙雪莉桶18年」,使整體口感更顯豐厚。曾榮獲世界50最佳餐廳的Marc L3,主廚廖偉廷以無疆界料理融合法式技法,呈現台灣食材的萬般豐饒,他設計出的「盛夏海風」,結合胭脂蝦、花枝、旗魚與義大利餃,並以泡沫形式淋上番紅花和蝦頭熬煮的海鮮醬汁,湯底風味好似馬賽魚湯,待加入「麥卡倫Classic Cut 2023」後,香濃卻不厚重的海鮮料理變得風味堆疊,優雅又細膩。去年剛開幕的Restaurant A,旋即成為人氣餐廳,主廚黃以倫致敬孕育麥卡倫的自然土地,端出「蘇格蘭早餐」,搭配「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」,運用法式Crépinette手法做出精巧的「羊肉羊雜漢堡包」與黑布丁(英式血腸),極具創意與意義的食材組合,帶來全新的驚豔感動。麥卡倫也將聯手全台頂尖酒吧呈現限定特調,首波由The Public House、Vender、Drizzle by Fourplay、Bar Mood Taipei與酣呷餐酒館領路,其中The Public House主理人William以此為靈感推出「24 To 200」,透過「麥卡倫雙雪莉桶12年」結合無花果帶出多層次濃郁果香,蘊含些許蜜甜,口感清新明亮。為讓大眾深刻感受麥卡倫《為時代 創新味》的極緻之饗,麥卡倫宣告,另外,若是喜愛居酒屋文化,別錯過日本Customers Delight餐飲集團旗下「筑前屋」來台的首家旗艦店,10月底將開幕,以復古輕鬆的小酌氛圍和各式美味豬肉料理聞名。第一家「筑前屋」2011年誕生於日本東京江戶川區,迄今在全日本已有40家分店。來台首家信義旗艦店則完全植入創始店熱情款待的品牌DNA,將原汁原味呈現,空間設計則從大江戶時代的奢華慶典汲取靈感,以絢麗的燈籠與花火打造出摩登復古、溫暖夢幻的微醺樂園。供應啤酒、Highball(碳酸威士忌)、沙瓦、日本燒酒與清酒等多樣酒精飲料,餐點則將豬肉料理做到美味極致,在日本享有「豬肉的料理專家」美譽,以獨門秘製味噌醬燉煮的豬喉管、豬舌、豬心等。此外,店內也供應串烤、涼拌與鐵板料理,以及牛內臟為主角的摩滋鍋物、冰花煎餃、鐵板炒飯等,都是老饕必點的招牌美食。