習近平神隱21天！華春瑩秀他與越共總書記近照　試圖破政變傳言

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中國國家主席習近平自7月29日先後會見東帝汶總統奧爾塔（José Ramos-Horta）與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）後，就未再公開露面，神隱長達21天，期間還適逢中共政治局高官一年一度的「北戴河會議」，過程中包含政變等各種傳言不斷。不過，中國官媒央視和中國外交部副部長華春瑩今日接連公開習近平與越共總書記、越南國家主席蘇林的合影，破除相關傳言。習近平未公開露面21天，網路社群出現諸多傳言，包含習近平因為身體因素下台，由前中國副總理胡春華代理習近平的總書記職位等說法頻傳，近日更出現中南海爆發激烈槍戰，中央特勤局部隊遭解放軍38軍全部殲滅等傳言，這些說法在台灣也掀起熱議，甚至讓習近平中槍變成了Google關鍵字熱搜。然而，《央視》今日上午播出習近平在北京人民大會堂歡迎越共中央總書記、國家主席蘇林儀式，習隨後與蘇林舉行會談，並共同出席簽字儀式，打破相關傳言。然而，央視在播出習近平的畫面時，全程以遠鏡頭拍攝，亦再度引發社群平台上許多海外反共人士帳號的質疑。華春瑩下午則在自己的社群平台X帳號貼出一張習近平全身照，並提到習近平指出，中國共產黨和越南共產黨做為執政黨，要秉持和睦相處，弘揚傳統友誼，牢記共同使命，堅持共產黨的領導和社會主義制度，不斷深化建設社會主義現代化國家，共同推廣社會主義事業。