六旬老翁遊日小腿冒息肉　就醫才知竟是蜱蟲跟回台

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高雄一名60多歲老翁前往日本旅遊數日，結束旅程前，發現左小腿多出一塊小息肉，但患部皮膚出現刺痛感，回台隔日趕緊就醫。經檢查後，醫師告知是吸血蜱蟲，當場移除並使以抗生素治療。博田國際醫院皮膚科醫師郭怡彣提醒，蜱蟲容易傳染細菌病毒，如被叮咬要趕緊就醫，切勿自行摘除。郭怡彣表示，患者描述起初以為是長息肉，但患部皮膚出現刺痛感，經檢查立即以鑷子移除蟲體並開立外用抗生素，數日後老翁回診，傷口已癒合康復。郭怡彣說，俗稱壁蝨的蜱蟲主要棲息於草地等野外環境，靠吸食血液維生，囓齒類及哺乳動物(如貓狗、人類)都是其主要吸食對象。體型如米粒的蜱蟲一旦接觸宿主身體，佈滿鋸齒狀倒鉤的口器會插入皮膚，同時分泌含有麻醉物質的唾液，減低吸食對象的疼痛感，並增加吸血成功率，吸飽血液後蟲體會膨脹，猶如一顆小息肉。蜱蟲叮咬一段時間後，局部皮膚會出現紅腫發炎的症狀，甚至在吸血過程中傳染細菌病毒給人類，例如萊姆病 (Lyme disease)、Q熱 (Q fever)、兔熱病(Tularemia)等，因此在叮咬後數週內若出現發燒、畏寒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛與關節痛等症狀，須盡速就醫。郭怡彣提醒，夏季氣候炎熱，病媒蚊蟲特別活耀，建議民眾於野外活動時，穿著長褲長袖，儘量不要進入草叢地帶長時間坐臥，返家後儘快沐浴，仔細檢查身體皺褶處是否遭蜱蟲叮咬吸附，衣物也必須清洗與高溫烘烤；家中寵物應定期檢查是否遭蜱蟲吸附，特別是從戶外返家後。