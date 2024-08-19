AOA前成員權珉娥曾遭組內霸凌　沉寂4年宣布回歸螢光幕！

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▲權珉娥準備重新回到螢光幕，開了新的粉絲團。（圖／翻攝自IG）

▲權珉娥對演戲還有熱忱。（圖／翻攝自IG）

前AOA成員權珉娥4年前因酸民負評陷入低潮，更在IG揭露自己其實很不想退出AOA，但因為一個討厭她的人，她忍受了10年的欺負，也提到那位姐姐的父親去世，而當時AOA隊長智珉恰巧喪父，她也在敏感時機在IG寫下兩個字「小說」，暗指權珉娥在編故事，種種過往讓她這些年淡出演藝圈，18日她開設新的粉絲團，透露會以YouTube和網路節目再次回到大家面前，讓許多粉絲又驚又喜。權珉娥在IG宣布，接下來將會以YouTube和網路節目和大家見面，相關消息會持續在IG公布，並要粉絲繼續支持她，根據韓媒《OSEN》報導，權珉娥身邊的親友透露，她對演戲還抱有很大的熱忱，希望能再給自己一次機會。2019年權珉娥退出AOA後，爆料自己承受了10年的組內霸凌，並希望那位霸凌她的姐姐向她致歉，後來在經紀公司的陪伴下，希望權珉娥與智珉好好溝通，卻造成更大的傷害，後來智珉也退出AOA。這些年來，權珉娥淡出螢光幕，不過隨著她公開新動向，許多粉絲也都希望她能整理好心情重新再來過，紛紛留言替她加油打氣。