《咒術迴戰》只剩5話完結！最終話9/30公開　作者芥見下下證實了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《咒術迴戰》作者芥見下下也表示，自己正在製作讓大家滿意的結局。（圖／翻攝X@jujutsu_PR）

▲日前《咒術迴戰》動畫官方也已經宣布，第三季「死滅洄游篇」製作決定的消息，讓不少粉絲相當期待，沒想到漫畫卻將在近期完結。（圖／取自YT@TOHO animation チャンネル）

▲《咒術迴戰》五條悟曾拿下「JUMP史上最帥氣角色」第2名。（圖／巴哈姆特）

日本《週刊少年Jump》人氣漫畫作品《咒術迴戰》，今（19）日官方無預警宣布，將在過5話就會完結！消息曝光也讓全球漫畫迷訝異不已。而作者也表示，將會製作讓出讓大家滿意的結局。《咒術迴戰》自2018年連載開始後，人氣一直居高不下，故事講述一個會出現「咒靈」的世界，部分人類擁有著特殊能力「 咒力」 ，可以看見因為人類的慾望或怨念產生的「咒靈」，也因此出現了「咒術師」職業，專門針對咒靈進行祓除。根據日本「ORICON公信榜」統計2023年11月20日至2024年5月19日，2024上半年漫畫銷量排行，《咒術迴戰》第25卷累積突破145.5萬，榮登榜單第一名，也是自2022年來再度重返榜首，也與劇情進入最終高潮有關。不過今日稍早，《咒術迴戰》漫畫官方突宣布，這部漫畫的最終話就是 271 話，預計在9 月 30 日推出，也就是剩下 5 話本作就正式完結。對此，作者芥見下下也在X上證實這項消息，並表示自己正在製作讓大家滿意的結局，要粉絲們再耐心等待《咒術迴戰》最終回。此外，《咒術迴戰》動畫官方也在先前宣布，第三季「死滅洄游篇」製作決定的消息，因此未來就算漫畫完結，粉絲們還是能在延伸的作品中，看到虎杖等人的活躍模樣。