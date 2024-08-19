中國多地針對「不明原因肺炎」緊急演練　當局急澄清：正常排練

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國自今年2月起多個地區陸續舉行「不明原因肺炎」應急演練，參與人員必須穿上全身防護衣，許多醫院也舉辦院內群聚感染演練，這是歷經3年新冠疫情後首次針對「不明原因肺炎」進行模擬演練，掀起不少餘悸猶存的民眾議論紛紛，對此中國國家疾控局週一（19）則出面解釋，稱傳染病是影響社會穩定的重大威脅，平時就要提前做好日常準備。距離上一次中國舉辦針對「不明原因肺炎」的應急演練活動，是在2019年9月18日武漢針對世界軍人運動會前的模擬演練，當時一度模擬機場通道發現新冠病毒的處理過程，然而今年2月起從武漢、鄭州、無錫、重慶開始，自6月加入湖南、江蘇、海南多省、7月新增吉林、四川、山西、浙江、重慶等省市區，8月加入北京、廣西、甘肅等省市區，陸續都開始針對「聚集性不明原因肺炎疫情」進行應急演練。根據中媒《第一財經》、《新京報》指出，這是新冠疫情3年後，由國家再次提出針對「不明原因肺炎」的演練，且相關措施為中國國家疾控局所要求，規定各省份針對突發性傳染病，尤其是「以聚集性不明原因肺炎為情景」進行應急演練。北京石景山區衛生健康委對此一度解釋，演練原因是因應北京市疾控局要求進行，甘肅省衛生熱線官員則表示，是因國家針對10個省份提出，要於8月底進行傳染病演練，強調純屬正常演練，並非特殊原因所致。官方通報稱，這些地區是收到「國家疾病預防控制局關於做好2024年傳染病疫情應急演練工作的通知」後，組織舉行「不明原因肺炎」應急演練。中國國家疾控局則強調，傳染病是公共衛生安全和經濟社會穩定的重大威脅，尤其是近期禽流感、登革熱、猴痘（M痘）等突發傳染病，並稱「面對嚴峻挑戰需要提前做好日常準備，不斷加強傳染病疫情監測預警和應急處置能力建設，盡最大努力減少疫情對社會的影響」。