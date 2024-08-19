9月降息呼聲高！美股早盤道指升逾百點　M痘概念股漲幅飆

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全球央行年會將於美東時間8月22日至24日舉行，外界預期美國聯準會（Fed）主席鮑爾將發表有關降息的重要演說，討論焦點更從是否降息轉為降息幅度多大。美股主要指數周一（19）開平，道瓊工業指數漲逾119點或0.29%；標普500指數報5564點，升10點或0.19%；那斯達克綜合指數漲近 15 點或近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.7%。美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）週一對《華爾街日報》表示，由於勞動力市場疲軟可能性上升，現在討論9月降息的可能性適當。他也表示會在9月會議上考慮降低利率，不過對於潛在降息的幅度表示謹慎。與此同時，隨著世衛宣告非洲M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情為國際公衛緊急事件，相關概念股持續出現漲幅，投資人看好生技公司M痘疫苗在監管當局的放行下順利上市。