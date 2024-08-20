平民美食「滷肉飯套餐」150元！端上桌全場秒傻眼：好歹多顆滷蛋

近幾年物價上漲，許多國民小吃的價格已經從銅板價漲破百元，讓民眾直呼吃不消，包含被譽為平民美食的滷肉飯。近日就有一名網友分享，他在台北餐廳點了一份150元的滷肉飯套餐，沒想到竟只有小份量的滷肉飯、魚丸湯、燙青菜，讓眾人看傻喊：「好歹多個滷蛋跟油豆腐！」
一名網友日前在PTT發文，他表示在台北市區找餐廳吃晚餐時，因為肚子非常餓，看到150元滷肉飯套餐就點下去了，「不然其他的隨便都快200或超過」，沒想到餐點送上桌，竟只有滷肉飯、魚丸湯以及一盤燙青菜，且份量都非常少，讓他傻眼直呼：「平均（每樣）要50元，這樣算合理？還是盤子？」
貼文一出，網友紛紛搖頭留言，「150起碼有一大塊肉吧」、「好歹多顆滷蛋跟油豆腐」、「我如果花150吃到這個，我一定生氣」、「這樣子的在中南部鄉下小吃攤大約60元，不過沒冷氣，路邊攤」。
不過，也有人分析，台北市餐廳本來店租就不便宜，加上颱風過後菜價就直線飆升，且比起路邊攤還要多負擔冷氣費用，因此直言不算貴，「青菜60、滷肉飯50、貢丸湯40，好像有點合理。」
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貼文一出，網友紛紛搖頭留言，「150起碼有一大塊肉吧」、「好歹多顆滷蛋跟油豆腐」、「我如果花150吃到這個，我一定生氣」、「這樣子的在中南部鄉下小吃攤大約60元，不過沒冷氣，路邊攤」。
不過，也有人分析，台北市餐廳本來店租就不便宜，加上颱風過後菜價就直線飆升，且比起路邊攤還要多負擔冷氣費用，因此直言不算貴，「青菜60、滷肉飯50、貢丸湯40，好像有點合理。」