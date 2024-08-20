中華隊10:2逆轉古巴！邱唯喆滿貫砲發威　威廉波特3連勝將對日本

邱唯喆一棒定江山！由世界少棒聯盟（LLB）所主辦的2024威廉波特世界少棒錦標賽，由桃園市龜山國小代表中華隊第4度參加，今清晨（20）日在預賽遇到古巴隊。中華隊由5局上邱唯喆轟出滿貫砲，一棒逆轉比賽，最終以10:2贏球，擊敗強敵古巴隊，邱唯喆此役擔任先發投手，又是主力開路先鋒，他在17日就已經後援好投，打擊方面也很有貢獻，是球隊福將。
龜山國小3連勝 邱唯喆開轟後大吼
桃園龜山國小此役推出邱唯喆擔任先發投手，他在1局下登板先發，被敲連續安打後失分，加上對手高飛犧牲打又貢獻1分，中華隊開賽就以2分落後。
邱唯喆先發2.2局被敲3安，失掉2分因為隊友失誤，都不是責失分，另有2次三振，沒有任何四壞球保送。而他在5局上，邱唯喆滿壘局面時上場打擊，扛出一發中外野滿貫彈，逆轉戰局。中華隊反以5:1超前。
邱唯喆開轟後大吼，並且全隊都衝出來慶祝，讓古巴隊十分尷尬，加上中華隊打擊兇猛，讓古巴隊無力招架，氣勢也一面倒。
這也讓中華隊打開氣勢，6局上，中華隊延續攻勢，加上對方投手控球不穩，保送連發，單局狂打11人次，加上主力好手林淳儀、林聖凱相繼安打，游騰皓適時二壘安打串連，中華隊單局再灌進5分奠定勝基。
中華隊「王牌」賴承希在3局開始接手投球，後援的邱治愷、林聖凱合力封鎖古巴打線，龜山國小少棒隊終場以10比2大勝古巴。繼擊敗加拿大、澳洲與古巴後，將在台北時間22日凌晨1時出戰日本隊。
本屆龜山國小名單：
賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。
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桃園龜山國小此役推出邱唯喆擔任先發投手，他在1局下登板先發，被敲連續安打後失分，加上對手高飛犧牲打又貢獻1分，中華隊開賽就以2分落後。
邱唯喆先發2.2局被敲3安，失掉2分因為隊友失誤，都不是責失分，另有2次三振，沒有任何四壞球保送。而他在5局上，邱唯喆滿壘局面時上場打擊，扛出一發中外野滿貫彈，逆轉戰局。中華隊反以5:1超前。
邱唯喆開轟後大吼，並且全隊都衝出來慶祝，讓古巴隊十分尷尬，加上中華隊打擊兇猛，讓古巴隊無力招架，氣勢也一面倒。
這也讓中華隊打開氣勢，6局上，中華隊延續攻勢，加上對方投手控球不穩，保送連發，單局狂打11人次，加上主力好手林淳儀、林聖凱相繼安打，游騰皓適時二壘安打串連，中華隊單局再灌進5分奠定勝基。
中華隊「王牌」賴承希在3局開始接手投球，後援的邱治愷、林聖凱合力封鎖古巴打線，龜山國小少棒隊終場以10比2大勝古巴。繼擊敗加拿大、澳洲與古巴後，將在台北時間22日凌晨1時出戰日本隊。
本屆龜山國小名單：
賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。