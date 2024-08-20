中華隊10:2逆轉古巴！邱唯喆滿貫砲發威　威廉波特3連勝將對日本

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▲中華隊先發投手邱唯喆發威，幫助球隊大勝古巴（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊莊傑恩敲安後大吼，幫助球隊大勝古巴（圖／美聯社／達志影像）

▲胡諺鈞上壘後開心跟隊友慶祝，中華隊以11:2大勝古巴。（圖／美聯社／達志影像）

邱唯喆一棒定江山！由世界少棒聯盟（LLB）所主辦的2024威廉波特世界少棒錦標賽，由桃園市龜山國小代表中華隊第4度參加，今清晨（20）日在預賽遇到古巴隊。桃園龜山國小此役推出邱唯喆擔任先發投手，，另有2次三振，沒有任何四壞球保送。而他在5局上，邱唯喆滿壘局面時上場打擊，扛出一發中外野滿貫彈，逆轉戰局。中華隊反以5:1超前。這也讓中華隊打開氣勢，中華隊「王牌」賴承希在3局開始接手投球，賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。