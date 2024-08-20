川普團隊遭駭客攻擊　美國稱伊朗應負責

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國安全機構今天表示，川普競選活動最近遭到駭客攻擊，幕後黑手是伊朗。安全機構指控德黑蘭試圖影響2024年的美國總統大選。法新社報導，由美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）、聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation, FBI）、網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA）發表的聲明證實了川普競選團隊本月稍早的說法，也就是它可能成為伊朗駭客的攻擊目標。安全機構表示：「我們觀察到伊朗在本次選舉中的活動日益激進，特別是涉及針對美國公眾的影響與針對總統競選的網路行動。」安全機構指出：「這些包括了最近報導、危害前總統川普競選的活動，（情報界）將它歸咎於伊朗。」美國將於11月5日舉行總統大選，川普和競爭對手賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊都表示，他們最近幾週遭到了網路攻擊。美國科技公司也表示，他們發現了這類攻擊。美國安全機構今天的聲明指出，情報界「相信」伊朗在2次政治競選中都使用社會工程和其他方法來針對特定個人，並且這些嘗試「目的是希望影響美國選舉的過程」。川普的競選團隊8月10日表示遭到駭客攻擊，並指責「外國消息來源」散布內部通訊紀錄與競選夥伴范斯（J.D. Vance）的檔案。川普競選團隊發言人張（Steven Cheung）在聲明中表示，這些文件是從敵視美國的外國來源非法取得，目的是要干擾2024年的大選，並在民主過程中製造混亂。川普競選團隊暗示伊朗是這些駭客攻擊的幕後黑手，新聞媒體Politico報導指出，他們已收到一位拒絕透露身分消息人士所發來的電子郵件，內容包含競選資料。川普競選團隊發言人本週引用微軟（Microsoft）的一份報告，宣稱伊朗駭客6月向涉入總統競選的一名高級官員發送一封魚叉式網路釣魚電子郵件，也就是針對特定對象發送的網路釣魚攻擊。Politico收到的資料包括有關川普副總統人選范斯（J.D. Vance）的審查研究。賀錦麗的競選團隊8月13日也表示遭到外國駭客攻擊，但沒有說明哪個國家可能是幕後黑手。賀錦麗的競選幕僚向媒體表示：「7月，聯邦調查局通知競選法律和安全團隊，我們成為外國勢力影響行動的目標。」根據網路巨人Google發布的安全威脅報告，一個名為APT42的駭客組織對以色列和美國的知名個人和組織進行了攻擊，對象包括政府官員和競選相關人員。APT42與伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）素有往來。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130820