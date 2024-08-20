全台首校！文化大學推健康校園　獲國際組織金牌認證

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文化大學最近得到國際大學運動總會（FISU）的金牌健康校園認證，成為台灣首間、亞洲第3所獲此殊榮的大專院校。文化大學表示，2022年10月開始申請國際大學運動總會（FISU）主導的健康校園認證，歷經多項嚴格評估，2023年3月28日通過合格認證，隨後同年5月30日取得銅級認證，直到2024年8月榮獲金牌認證，成為全台第1間獲此殊榮的大專院校，更進一步鞏固學校在國際健康校園的領先地位。文化大學指出，推動健康校園涵蓋健康管理、身體活動、營養、疾病預防、心理與社會健康等7大面向，全面提升學生的身心健康，也與學校長期以來在體育運動的卓越表現不謀而合，至今培育5名獲得奧運獎牌選手，其中今年甫擔任文化大學助理教授的林郁婷拿下女子拳擊57公斤級金牌，成為全國的驕傲。文化大學副校長王淑音表示，學校的健康校園推動與運動員的成功一脈相承，秉持創辦人張其昀先生的精神，致力體育運動與健康科學的整合，並以國際標準作為目標，提供學生全方位的培養與支持。她也強調，學校不僅在學術領域表現突出，更在體育與健康不斷創新，培育符合國家需求與國際競爭力的優秀人才。