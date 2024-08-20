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日本公開賽／林俊易直落二橫掃渡邊航貴　奪對戰首勝晉級男單16強

記者路皓惟/綜合報導

▲台灣羽球好手「左手重砲」林俊易在日本公開賽首戰直落二擊敗日本渡邊航貴，挺進男單16強。（圖／中華民國羽球協會提供）
▲台灣羽球好手「左手重砲」林俊易在日本公開賽首戰直落二擊敗日本渡邊航貴，挺進男單16強。（圖／中華民國羽球協會提供）
超級750系列的日本羽球公開賽今（20）日開打，我國好手「左手重砲」林俊易首戰以21：14、21：10直落二擊敗世界排名第17的日本選手渡邊航貴，不僅拿下對戰首勝，也終結對戰2連敗，順利挺進男單16強。

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目前世界排名第15的林俊易，本季他在馬來西亞公開賽打進4強，並在瑞士公開賽奪冠，但最終未能取得巴黎奧運門票。奧運期間，林俊易持續為下半季備戰，目前他在年終賽積分位居第5，生涯有望首度參加年終賽。

過去兩度交手渡邊航貴，林俊易在去年去年南韓大師賽，以及今年的湯姆斯盃皆遭直落二吞敗。本次日本公開賽是雙方第3次對決，首局林俊易在13：13平手時，打出一波7：0攻勢拉開差距，順利以21：14拿下第一局。

第二局林俊易徹底打開局面，帶著11：7領先優勢進入技術暫停；暫停回來後，林俊易攻勢猛烈連拿3分，再次拉開領先分差，最終以21：10直落二擊敗日本渡邊航貴，晉級男單16強。

林俊易16強對手將是世界球王中國石宇奇、土銀隊友蘇力揚之間的贏家，有望上演「台灣內戰」，爭奪8強門票。

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