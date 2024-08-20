忠孝橋事故大塞車！老闆「橋上叫賣」畫面曝：有沒有人要吃早餐？

新北市三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，今（20）日清晨5時50分發生嚴重事故，一輛聯結車後方載運的36噸重鋼樑因不明原因掉落，當場將橋樑右側護欄砸毀，車上鋼材也掉落橋下砸中2台車，導致交通大癱瘓。由於完全動彈不得，有早餐店老闆無法運送早餐，乾脆直接下車向兜售，吸引不少民眾圍觀購買。
據了解，今天清晨近6時許，洪姓男子（34歲）駕駛聯結車車，載運大型鋼梁，沿著新北市三重區台一線高架橋往北方向行駛，途中行經台一線高架重安街上方，不明原因失控衝撞右側防護牆，導致鋼梁翻覆掉落壓毀高架上約15公尺面寬的隔音防護牆及橋面，橋下兩部汽車也遭波及。
事發當時正值交通尖峰期，讓不少上班族怨聲連連，有現場網友在《爆料公社》PO文表示，有人直接在橋上賣早餐，疑因早餐店老闆本來要送早餐，結果遇到忠孝橋大車禍，客人也無法等他送過去，乾脆直接在現場賣起早餐，大聲詢問「有沒有人要吃早餐，有紅茶、奶茶、三明治！」吸引不少上班族前來購買。
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事發當時正值交通尖峰期，讓不少上班族怨聲連連，有現場網友在《爆料公社》PO文表示，有人直接在橋上賣早餐，疑因早餐店老闆本來要送早餐，結果遇到忠孝橋大車禍，客人也無法等他送過去，乾脆直接在現場賣起早餐，大聲詢問「有沒有人要吃早餐，有紅茶、奶茶、三明治！」吸引不少上班族前來購買。