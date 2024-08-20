日本公開賽／戴資穎奧運後首戰直落二勝　拍落印度選手晉女單16強

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台灣羽球天后戴資穎在巴黎奧運帶傷奮戰，最終於小組賽出局，經過近三週休養，傷勢已有好轉。戴資穎今（20）日在日本羽球公開賽迎來奧運後首戰，首輪將首度對上印度選手Ashmita Chaliha，終場戴資穎以21：16、21：12直落二輕取Chaliha，順利晉級女單16強。今年日本公開賽南韓球后安洗瑩、中國好手陳雨菲，以及西班牙瑪琳（Carolina Marin）都缺席，世界排名第4的戴資穎榮膺頭號種子，曾於2012奪得日本公開賽冠軍。原先戴資穎有望於女單16強再次交手宿敵、泰國好手依瑟儂，但在依瑟儂宣布退賽，無緣再度對決。戴資穎女單首輪對上印度Chaliha，這也是雙方首次對決，此戰戴資穎打出5：1開局，但Chaliha後來居上，追成10：10平手，小戴以11：10領先進入技術暫停，下半局儘管小戴一度落後，但在13：13平手時，戴資穎連拿6分拉開領先，以21：16先下一城。次局戴資穎多次跟對方打平，但小戴藉著一波6：0攻勢拉開領先，以11：6進入暫停，暫停回來後，對手Chaliha連追4分試圖縮小分差，但在實力和經驗有明顯差距的情況下，戴資穎完全掌握比賽節奏，對手只能望球興嘆，最終以戴資穎以21：12直落二拿下比賽勝利，安抵女單16強，下一戰將對上烏克蘭選手Polina Buhrova。