辛納摘下辛辛那提大師賽首冠！美網硬地添信心　有望成為年終球王

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▲巴黎奧運男子網球賽事，義大利新科球王Jannik Sinner因扁桃腺發炎關係，最終只能忍痛宣布退賽，沒想到卻意外遭到部分網友砲轟。（圖／美聯社／達志影像）

，成為繼Andy Murray以來最年輕的冠軍。此冠對於即將參戰美國網球公開賽的Sinner來說，無疑增添了不少信心，倘若在美網打下好成績，相當有機會保住ATP年終球王的寶座。在巴黎奧運之前，Sinner罹患「扁桃腺炎」，因此臨時退出巴黎奧運，並在接下來的蒙特婁大師賽不敵俄羅斯好手Andrey Rublev，僅僅止步8強，不過在辛辛那提大師賽找回狀態，一舉闖入決賽。決賽首盤兩方一路鏖戰到搶七，才由Sinner以7：6（4）勝出，值得一提的是，目前在年終球王的積分中，Sinner以7400分暫居第一，排在第二、三的Carlos Alcaraz和Alexander Zverev仍然有機會超車，然而