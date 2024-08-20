辛納摘下辛辛那提大師賽首冠！美網硬地添信心　有望成為年終球王

辛納摘下辛辛那提大師賽首冠！義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner）今（20）日出戰辛辛那堤大師賽的男單決賽，面對美國地主好手Frances Tiafoe，以7：6（4）、6：2奪下勝利，收下個人生涯首座辛辛那提大師賽冠軍，成為繼Andy Murray以來最年輕的冠軍。此冠對於即將參戰美國網球公開賽的Sinner來說，無疑增添了不少信心，倘若在美網打下好成績，相當有機會保住ATP年終球王的寶座。
因病錯過巴黎奧運 辛辛那提找回狀態
在巴黎奧運之前，Sinner罹患「扁桃腺炎」，因此臨時退出巴黎奧運，並在接下來的蒙特婁大師賽不敵俄羅斯好手Andrey Rublev，僅僅止步8強，不過在辛辛那提大師賽找回狀態，一舉闖入決賽。
決賽首盤兩方一路鏖戰到搶七，才由Sinner以7：6（4）勝出，進入第二盤後，Sinner抓準回擊節奏，頻頻破解Tiafoe的發球局，快速以6：2收下決勝局，奪下個人生涯首座辛辛那提大師賽冠軍，同時也是本賽季個人的第5座冠軍。
僅次Murray最年輕 挑戰守護球王寶座
值得一提的是，Murray在2008年時，以21歲之姿奪下辛辛那提大師賽冠軍，寫下最年輕奪冠紀錄，而現年23歲的Sinner則是繼Murray後最年輕的冠軍得主。
目前在年終球王的積分中，Sinner以7400分暫居第一，排在第二、三的Carlos Alcaraz和Alexander Zverev仍然有機會超車，然而若Sinner超越個人最佳紀錄，闖入美網4強，那就一定能保住年終球王的位置。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在巴黎奧運之前，Sinner罹患「扁桃腺炎」，因此臨時退出巴黎奧運，並在接下來的蒙特婁大師賽不敵俄羅斯好手Andrey Rublev，僅僅止步8強，不過在辛辛那提大師賽找回狀態，一舉闖入決賽。
決賽首盤兩方一路鏖戰到搶七，才由Sinner以7：6（4）勝出，進入第二盤後，Sinner抓準回擊節奏，頻頻破解Tiafoe的發球局，快速以6：2收下決勝局，奪下個人生涯首座辛辛那提大師賽冠軍，同時也是本賽季個人的第5座冠軍。
僅次Murray最年輕 挑戰守護球王寶座
值得一提的是，Murray在2008年時，以21歲之姿奪下辛辛那提大師賽冠軍，寫下最年輕奪冠紀錄，而現年23歲的Sinner則是繼Murray後最年輕的冠軍得主。
目前在年終球王的積分中，Sinner以7400分暫居第一，排在第二、三的Carlos Alcaraz和Alexander Zverev仍然有機會超車，然而若Sinner超越個人最佳紀錄，闖入美網4強，那就一定能保住年終球王的位置。