搶當千萬富翁！新刮刮樂3個頭獎1000萬　首款LINE趣味貼圖也亮相

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又有新刮刮樂上市了！台灣彩券公司今（20）日推出2款刮刮樂新品，總獎項超過335萬個，總獎金逾25.5億元，其中「1000萬大富翁」共有3個頭獎1000萬元，總中獎率60.01%，也是目前市面上頭獎金額與總中獎率最高的刮刮樂。另外，台灣彩券公司也首次推出刮刮樂LINE趣味貼圖供民眾免費下載，喜愛使用與收集LINE貼圖的民眾可於9月19日前下載及分享。台灣彩券公司表示，今日推出的刮刮樂「1000萬大富翁」每張售價1000元，遊戲主題在耀眼粉鑽及金幣的襯托下光彩奪目、氣勢萬千，頭獎1,000萬元共有3個，總中獎率60.01%，是目前市面上刮刮樂頭獎及總中獎率最高的一款遊戲，高達20次中獎機會，2000元以上的獎項超過51萬個，總獎金逾18.5億元。同日上市的還有「金喜圓滿」每張售價200元，票面上俏皮可愛兔子歡聚烤肉賞月，充滿濃厚團圓氛圍，玩法簡單有趣，若任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得該號碼對應的獎金，或刮出一個中文吉祥詞符號，即得獎金1000元，1000元（含）以上的獎項超過26萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率33%。此外，根據調查台灣有逾9成的民眾習慣使用通訊軟體LINE和親友聯繫情誼、分享日常生活點滴，台灣彩券公司特別推出首款刮刮樂LINE貼圖，以刮刮樂「刮」的諧音搭配玩刮刮樂必備的刮片，設計了Q萌「呱呱鴨」作為貼圖主角，提供民眾表達日常問候、心情及刮刮樂流行用語，像是若有中獎相關文章，網友常在留言區留言一串「C」，象徵吸取中獎好運氣，因此，貼圖特別加入「C好運」和日常早安、晚安等問候共有16張，即日起至9月19日（含）前可免費下載使用。