鱈魚香絲悠遊卡太香！放抽屜「被老鼠吃光」　她傻眼：IC卡也下肚

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原PO買了北海鱈魚香絲造型的悠遊卡，放在公司抽屜裡面，沒想到發現內容物竟被老鼠吃光，連IC卡都消失了。（圖／翻攝自Threads）

悠遊卡造型越來越多變，除了有各式圖案，甚至還發展出擬真3D造型悠遊卡，其中2022年推出的「北海鱈魚香絲悠遊卡」更是引起民眾瘋搶。由於造型實在相當逼真，當時就有不少人好奇「裡面是真的鱈魚香絲嗎？」沒想到，近日就有網友曬出該款悠遊卡慘狀，內部已經全部被老鼠吃光，就連IC卡都消失，也有其他苦主現身喊：「應該是真的，我家的貓也吃了。」一名網友近日在社群平台Threads上發文，她表示之前買了北海鱈魚香絲造型的悠遊卡，放在公司抽屜裡面，沒想到發現內容物竟被老鼠吃光，連IC卡都消失了，「應該在它肚子裡⋯」，讓她忍不住好奇發問：「所以北海鱈魚香絲的悠遊卡裡面裝的是可以吃的？我納悶了！」貼文一出，不少也買了北海鱈魚香絲悠遊卡的網友留言，「應該是真的，因為我家的貓也吃了，還好晶片沒吃掉，不然差點抓去儲值」、，還有人透露：「我有在鱈魚香絲工廠打工過，產品有自然風乾過，好像很耐保存，所以真的不容易壞。」事實上，北海鱈魚香絲悠遊卡2022年推出時，就曾有YouTuber上傳開箱影片，他將悠遊卡的3D包裝袋剪開，發現內部竟是真的北海鱈魚香絲，雖然有經過特殊處理，但為求真實，一打開就呈現鬆散狀態，晶片則藏在內部，讓他邊開箱邊直呼：「真的太猛了！」