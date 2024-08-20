全球青年趨勢論壇報名起跑　邀年輕人跨域探討海外志工、空檔年

2024年全球青年趨勢論壇將以「青年國際參與—串聯國際，解鎖跨域行動力」作為主軸議題，聚焦「國際組織參與」、「海外志工」、「空檔年」3項子議題。教育部青年署邀請年滿18歲至35歲具備良好英語溝通能力的台灣籍青年、在台且有學籍的國際青年報名進行深度探討與剖析，除了創造跨國合作機會，也可接軌全球熱門議題。
教育部指出，為了促進我國青年與世界各國青年的交流，青年發展署102年起每年舉辦全球青年趨勢論壇，藉此創造跨國合作機會並與全球熱門議題接軌，其中2024年全球青年趨勢論壇就以「青年國際參與—串聯國際，解鎖跨域行動力」作為主軸議題，邀請具備良好英語溝通能力的年滿18歲至35歲台灣籍青年、在台且具學籍的國際青年，共同參與探討青年在國際舞台的更多可能性。
教育部指出，2024年全球青年趨勢論壇將於11月16日至17日登場，聚焦「國際組織參與」、「海外志工」、「空檔年」3項子議題，針對青年國際參與的現況與趨勢，進行深度的探討與剖析，其中首日的「主題論壇」、次日的「封面人物：菁英匯」將由國內外專家與青年代表分享自身經驗與觀點，也助參與青年打開國際多重新視野。
教育部提到，2024年全球青年趨勢論壇兩天的下午則會分別藉由「世界咖啡館」、「工作坊」的模式，將讓與會青年提出個人想法，搭建青年更有深度的跨文化交流橋樑，與會者也有機會透過兩天的活動交流各個領域專家與各地青年，共同探討如何運用自身優勢發揮影響力，以及如何有效串聯並且拓展人脈。
教育部表示，2024年全球青年趨勢論壇也有特別推出全新形象影片，號召青年投身參與國際活動，並且鼓勵青年勇於創造青春價值付諸行動，活動開放報名直至9月13日下午5時截止，意者請上iYouth青年國際圓夢平台。
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教育部指出，2024年全球青年趨勢論壇將於11月16日至17日登場，聚焦「國際組織參與」、「海外志工」、「空檔年」3項子議題，針對青年國際參與的現況與趨勢，進行深度的探討與剖析，其中首日的「主題論壇」、次日的「封面人物：菁英匯」將由國內外專家與青年代表分享自身經驗與觀點，也助參與青年打開國際多重新視野。
教育部提到，2024年全球青年趨勢論壇兩天的下午則會分別藉由「世界咖啡館」、「工作坊」的模式，將讓與會青年提出個人想法，搭建青年更有深度的跨文化交流橋樑，與會者也有機會透過兩天的活動交流各個領域專家與各地青年，共同探討如何運用自身優勢發揮影響力，以及如何有效串聯並且拓展人脈。
教育部表示，2024年全球青年趨勢論壇也有特別推出全新形象影片，號召青年投身參與國際活動，並且鼓勵青年勇於創造青春價值付諸行動，活動開放報名直至9月13日下午5時截止，意者請上iYouth青年國際圓夢平台。