台北大巨蛋通過消防檢驗！未來可辦大型演唱會　要先向市府申請

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▲泫雅來台登上大巨蛋表演。（圖／記者林柏年攝）

▲泫雅登大巨蛋表演。（圖／記者李政龍攝）

大巨蛋可以辦演唱會了！負責營運台北大巨蛋的遠雄集團，今發出聲明，表示經由北市府同意，未來台北大巨蛋將可以舉辦大型非運動活動，但是必須先向北市府提出申請，預計可以造福不少民眾。台北大巨蛋之前因為消防安全檢驗未過關，因此遲遲無法舉行大型非運動賽事，今天大巨蛋發出聲明，表示已經通過審核，未來開演唱會沒問題。臺北大巨蛋體育館於7月30日進行自衛消防編組應變能力驗證，本次驗證各點位完成時間，皆小於避難所需界限時間，已達送審驗證之目標。未來臺北大巨蛋體育館舉辦非體育賽事活動，將由主辦方向市府遞交活動資料，並依「大型群聚活動安全管理自治條例」進行申請作業。改寫台灣棒球場史上單場最多觀眾人數紀錄，而這也是目前大巨蛋最多球迷進場人數的紀錄。