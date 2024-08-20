台北大巨蛋通過消防檢驗！未來可辦大型演唱會　要先向市府申請

大巨蛋可以辦演唱會了！負責營運台北大巨蛋的遠雄集團，今發出聲明，表示經由北市府同意，未來台北大巨蛋將可以舉辦大型非運動活動，但是必須先向北市府提出申請，預計可以造福不少民眾。台北市長蔣萬安昨天表示，消防安全基金會的驗證檢查則預計本周核定，如果一切程序完備，國慶晚會就可以在10月5日舉辦。這也代表，大巨蛋有機會首度在10月「開箱」。
大巨蛋可開演唱會 不只有打棒球
台北大巨蛋之前因為消防安全檢驗未過關，因此遲遲無法舉行大型非運動賽事，今天大巨蛋發出聲明，表示已經通過審核，未來開演唱會沒問題。
針對臺北大巨蛋體育館消防安全驗證，遠雄集團副總經理楊舜欽說明如下：
臺北大巨蛋體育館於7月30日進行自衛消防編組應變能力驗證，本次驗證各點位完成時間，皆小於避難所需界限時間，已達送審驗證之目標。未來臺北大巨蛋體育館舉辦非體育賽事活動，將由主辦方向市府遞交活動資料，並依「大型群聚活動安全管理自治條例」進行申請作業。
大巨蛋之前最多容納人數為讀賣巨人台灣交流戰，共吸引3萬7890名觀眾，改寫台灣棒球場史上單場最多觀眾人數紀錄，而這也是目前大巨蛋最多球迷進場人數的紀錄。
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台北大巨蛋之前因為消防安全檢驗未過關，因此遲遲無法舉行大型非運動賽事，今天大巨蛋發出聲明，表示已經通過審核，未來開演唱會沒問題。
針對臺北大巨蛋體育館消防安全驗證，遠雄集團副總經理楊舜欽說明如下：
臺北大巨蛋體育館於7月30日進行自衛消防編組應變能力驗證，本次驗證各點位完成時間，皆小於避難所需界限時間，已達送審驗證之目標。未來臺北大巨蛋體育館舉辦非體育賽事活動，將由主辦方向市府遞交活動資料，並依「大型群聚活動安全管理自治條例」進行申請作業。
大巨蛋之前最多容納人數為讀賣巨人台灣交流戰，共吸引3萬7890名觀眾，改寫台灣棒球場史上單場最多觀眾人數紀錄，而這也是目前大巨蛋最多球迷進場人數的紀錄。