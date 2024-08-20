James Hardan球員生涯下一站出爐？本人驚曝：有一天會到中國打球

NBA美國職籃洛杉磯快艇明星控衛「大鬍子」James Harden，近日配合知名運動品牌到中國出席一系列活動，Harden不但受到許多中國民眾熱烈歡迎，稍早他出席品牌舉辦的籃球賽現場，則在擔任頒獎嘉賓時還語出驚人地表示，「我非常喜歡這裡，總有一天我會來到中國打球。」
Harden稱到中國就像回到家 自己非常喜歡這裡
James Harden近日前往中國，出席知名運動品牌活動，而他也在主辦方舉辦的比賽上，擔任最終的頒獎特別嘉賓。賽後Harden在離場之前，也表達了對於在場爆滿中國球迷的感激，「我每一次來到中國，都像是回到家一樣。我真的非常喜歡這裡。」
Harden還語出驚人 稱有一天會前往中國打球
Harden甚至透露未來不排除赴中發展，他也感性地說到，「感謝你們一直以來對我的支持，一年只能來中國一次，我感覺好像不太夠，因為每一次來到中國，就好像回到家一樣，每次都能感受到你們各位對自己的愛。我真的很喜歡這裡，總有一天我會來到中國打球的！」
James Harden上個賽季共替快艇出賽72場，場均繳出平均16.6分、5.1籃板、8.5助攻、三分球命中率38.1％的成績，表現可說是可圈可點，而他也是快艇去年季後賽上表現最穩定的球員，只可惜球隊最終首輪就提前遭到獨行俠以4：2擊敗。而新賽季快艇在少了Paul George與Russell Westbrook之後，Harden也可望獲得更多發揮空間。
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James Harden近日前往中國，出席知名運動品牌活動，而他也在主辦方舉辦的比賽上，擔任最終的頒獎特別嘉賓。賽後Harden在離場之前，也表達了對於在場爆滿中國球迷的感激，「我每一次來到中國，都像是回到家一樣。我真的非常喜歡這裡。」
Harden還語出驚人 稱有一天會前往中國打球
Harden甚至透露未來不排除赴中發展，他也感性地說到，「感謝你們一直以來對我的支持，一年只能來中國一次，我感覺好像不太夠，因為每一次來到中國，就好像回到家一樣，每次都能感受到你們各位對自己的愛。我真的很喜歡這裡，總有一天我會來到中國打球的！」
James Harden上個賽季共替快艇出賽72場，場均繳出平均16.6分、5.1籃板、8.5助攻、三分球命中率38.1％的成績，表現可說是可圈可點，而他也是快艇去年季後賽上表現最穩定的球員，只可惜球隊最終首輪就提前遭到獨行俠以4：2擊敗。而新賽季快艇在少了Paul George與Russell Westbrook之後，Harden也可望獲得更多發揮空間。