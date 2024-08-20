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台積電午盤遇壓翻黑、下跌1元　台股漲點收斂至21點、來至22431點

記者陳郁柔／台北報導

▲ 台股指數午盤漲點收斂到21.61點或0.1%，來到22431.24點。（圖／NOWnews資料照）
▲ 台股指數午盤漲點收斂到21.61點或0.1%，來到22431.24點。（圖／NOWnews資料照）
本週將迎來全球央行年會，美國股市昨（19）日全數走高，也激勵台北股市今（20）日開盤上漲54.44點、來到22464.07點，盤中最高一度來到22545.89點，不過盤中隨著權王台積電翻黑，拖累台股指數午盤漲點收斂到21.61點或0.1%，來到22431.24點。

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大盤力守紅盤，中小型股表現相對強勁，櫃買指數午盤上漲1.96點或0.73%，來到270.84點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、鴻海、昇陽半導體、鴻準、晶彩科；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、均豪、昇陽半導體、廣達。

權值股午盤表現相對無力，台積電以977元開出、上漲4元，不過盤中遇到賣單調節，盤中翻黑，一度來到970元、下跌3元，午盤下跌1元或0.1%，來到972元；鴻海開盤以189.5元開出、上漲2.5元，盤中一度翻黑，不過立即翻紅，午盤上漲0.5元或0.27%，來到187.5元；聯發科午盤則是上漲5元，來到1260元。

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