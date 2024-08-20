銀行搶錢大戰！台幣活存年息最高10%　定存近2%最高月領逾4千元

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房市熱絡，銀行房貸接近滿水位，也有銀行積極搶錢，祭出新台幣優利存款專案，其中將來銀行新戶享10％活、定存優利，舊戶揪友同享10％活存好康，其他包括聯邦銀行、王道銀行、台新銀行也有台幣存款專案。以台新銀行台幣定存年息1.65%來說，因專案期間拉長至年底有效，單筆存入最高299.9999萬元，累計最高可領取利息2萬4547元，平均每月可領4091元，對於手中有閒置新台幣的客戶，在理財規劃未明朗前，也是資金停泊的另一選擇。銀行表示，最新消費者物價指數已激增至2.42%，且油電雙漲，生活成本愈來愈貴，就連想吃個知名小籠包，近期也全面喊漲，連小確幸都沒了，再加上聯準會幾乎是明示9月將啟動降息導致全球股市震盪，台、美、日股皆墨，國人更需精打細算，守住辛苦錢，因此，高利存款專案，對於焦慮於股市震盪及物價高漲的民眾帶來一劑強心針。將來銀行指出，即日起至8月底國人只要成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，即可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼，額度合計高達10萬元。因為10%高利約等於市場上一般活存0.705％的14倍，或同天期定存利率1.225％的8倍，且優惠名額僅1萬名，開完戶還可享每月66次網路轉帳、6次跨行提款及1次ATM免費跨存免手續費。同時，，將來銀行新戶的主帳戶還可再享5萬元內1%、5萬元至20萬元活存3.5%的優利。至於將來銀行既有用戶只要成功揪2名好友，也能享有10%活存高利。將來銀行指出，成功邀請1名好友至將來銀行開戶並完成裝置綁定，可領取MGM開戶邀請禮200N點，若成功邀請2位以上好友，還可多領1張N倍券，使用於口袋帳戶後可將利率加息至10%，加息額度高達5萬元，等於是先領400N點，存滿再領411元，邀請朋友愈多回饋愈多。聯邦銀行New New Bank數位帳戶「台幣高利活儲」利率也升級再加碼，至明年1月20日，凡於活動指定期間首次開戶並完成「線上填寫財富管理KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額10萬元內台幣高利活儲年利率10%的優惠。另外，王道銀行8月起至12月31日晚上8時止，所有客戶只要自他行轉入或匯入單筆新台幣5萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶，不論新舊資金，該帳戶自次一營業日起算6個月內皆享有新台幣階梯活儲優惠利率，活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元（含）以內享優惠年利率2.1%，新台幣20萬元至50萬元（含）享優惠年利率1.5%，超過新台幣50萬元資金，則依王道銀行活儲牌告利率計算利息。迎接公司股利、股息及年「中」獎金的發放季節來臨，台新銀行也推出最新「新優利台幣定存專案」，至12月31日止，不限新、舊戶，凡持有台新銀行新台幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，可享新台幣6個月定存年息1.65%優惠利率，單筆金額最低需新台幣10萬元，最高可至新台幣299.9999萬元，若於今年9月3日至2025年3月3日定存6個月，累計最高可領取利息新台幣2萬4547元，平均每月可領取新台幣4091元。