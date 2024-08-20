施顏宗涉賭現金交保！遭攻城獅火速開除　TPBL聲明：依照規章重罰

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台灣籃壇又爆出涉賭案，TPBL台灣新竹御嵿攻城球員施顏宗傳出遭地檢署約談、以現金交保，攻城獅得知消息後即刻開除，台灣職業籃球大聯盟TPBL今（20）日發布聲明，聯盟雖尚未公告規章細節，然聯盟與球團皆秉持高道德標準檢修規章制度，將依照規章處以重罰。施顏宗於上週遭地檢署偵訊，在訊問後以現金交保。雖查本案並非施顏宗效力攻城獅期間，然攻城獅球團秉持高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，球團將依約立即終止契約，絕不寬貸，攻城獅球團也決議即刻開除施顏宗。針對施顏宗涉賭事件，TPBL今日發布聲明指出，「本聯盟雖尚未公告規章細節，然聯盟與球團皆秉持高道德標準檢修規章制度，往後凡確認涉及賭博之球員，聯盟將尊重球團懲處外，也將依照聯盟規章處以重罰，以維護得來不易的籃球環境。」現年32歲的施顏宗，來自高雄，成長於單親家庭。施顏宗高中時期在三民家商開始接受正規籃球訓練，被教練謝玉娟賦予「阿飛」綽號。他在大學時期就讀義守大學，於2015年夏天加入璞園青年籃球隊，並在同年9月的SBL超級籃球聯賽新人選秀會，以選秀狀元之姿加盟臺北達欣工程。施顏宗在2017年因左膝前十字韌帶斷裂，缺席第15季SBL超級籃球聯賽。然而，他在2019年以2+1年合約加盟桃園璞園建築，並於2021年8月轉戰P. LEAGUE+桃園領航猿。2022年11月，他被租借至彰化柏力力參加第20季SBL聯賽。2023年7月，璞園育樂宣布與施顏宗提前終止合約，隨後他於同年9月14日正式加盟P. LEAGUE+新竹攻城獅，2024年8月因涉嫌賭博遭到攻城獅開除。