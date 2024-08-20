郭唐佑重建亡父舊店再開業　整復事業紅到國外：希望成為爸爸驕傲

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭唐佑回高雄老家重整父親的老店。（圖／唐居整復X唐苑整体）

演員郭唐佑5年前用家傳的傳統整復手法，在台北創立第一間合法合規的傳統整復店「唐居整復」，從一開始只有3位員工，到現在已經有20位整復師，北部的第3家店也在籌備中，今年父親節，他回到家鄉高雄，將父親生前經營的舊店改造並重新開業，讓他感觸很深。郭唐佑的整復事業雖說在演藝圈內早已是眾多藝人們的首選，在圈外也是炙手可熱，甚至有住在海外的骨粉，定期回台灣前，都知道需要提早預約，郭唐佑透露，北部的3家店目前預設在新北市新莊，預計在明年過年前後。第5年的創業路，最讓人動容的不是曾有多少演藝圈大咖相挺，也不是開第3家分店，而是今年夏天，郭唐佑回到家鄉高雄，將過世父親之前經營的舊店改造並重新開業，且動工日恰巧就在今年的父親節，郭唐佑說：「終於是解開我對父親的遺憾及歉意了，同時我也將店開回去高雄給爸爸磕頭，希望他能看見，希望我能成為他的驕傲。」整復事業讓郭唐佑每週南北兩地跑，但他仍對演藝工作抱有熱忱，除了注重外表，也持續尋找機會，每天忙碌的生活讓他3個月暴瘦15公斤，經紀人一度嚴厲禁止他繼續瘦下去，郭唐佑說：「因為之前ㄧ直被笑在節目上很胖，某天突然心ㄧ橫就開始減肥，加上忙碌，不小心瘦太多了，有時候會因太焦慮睡不著，或是餓太久頭暈目眩。」目前郭唐佑正努力把體重吃回正常，除了節目、戲劇、平面拍攝，他還參與幕後工作，並投資電影，讓自己除了斜槓整復師，能再斜槓成為出品人。