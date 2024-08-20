「AI女神」李珠珢明年來台灣跳啦啦隊？富邦悍將：有消息另行公佈

有「AI女神」之稱的韓國起亞虎啦啦隊成員李珠珢，傳出明年有望加盟中職球隊，其中以富邦悍將呼聲最高，對此球團表示，「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」年僅19歲的李珠珢，是韓職起亞虎啦啦隊「超級新星」，「三振舞」也引發熱潮。她在7月底獲悍將邀請出席大巨蛋主題日活動，據說就是「試跳」，前體育主播蔡明里昨在自己的直播透露，李珠珢已經跟球隊談好了，且明年就會來報到，「這就不是我自己猜的啦，是人家透露，應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看覺得這個跡象蠻明顯的。」
李珠珢來台一試成主顧 很喜歡台灣環境
韓國在啦啦隊這一塊，在職棒算是配角，但來台都成「女神」，尤其李珠珢人氣直升，Instagram粉絲追蹤數從40幾萬一口氣「漲粉」至82.1萬。
蔡明里昨在自己的直播透露，李珠珢已經跟球隊談好了，且明年就會來報到，「這就不是我自己猜的啦，是人家透露，應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看覺得這個跡象蠻明顯的。」
而且在台灣，啦啦隊比較有被重視的感覺，「在台灣發展等於有明星的地位，在韓國就是啦啦隊，即使社群怎麼吹捧，妳還是啦啦隊」。
對於富邦球團而言，今年不僅邀請李珠珢來台，陳昭如總經理也在8月初與應援團、公關團隊前往韓國拜訪起亞虎。不過對於李珠珢是否來台發展，對此球團表示，「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」
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韓國在啦啦隊這一塊，在職棒算是配角，但來台都成「女神」，尤其李珠珢人氣直升，Instagram粉絲追蹤數從40幾萬一口氣「漲粉」至82.1萬。
蔡明里昨在自己的直播透露，李珠珢已經跟球隊談好了，且明年就會來報到，「這就不是我自己猜的啦，是人家透露，應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看覺得這個跡象蠻明顯的。」
而且在台灣，啦啦隊比較有被重視的感覺，「在台灣發展等於有明星的地位，在韓國就是啦啦隊，即使社群怎麼吹捧，妳還是啦啦隊」。
對於富邦球團而言，今年不僅邀請李珠珢來台，陳昭如總經理也在8月初與應援團、公關團隊前往韓國拜訪起亞虎。不過對於李珠珢是否來台發展，對此球團表示，「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」