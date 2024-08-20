「AI女神」李珠珢明年來台灣跳啦啦隊？富邦悍將：有消息另行公佈

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▲起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」受邀參加富邦悍將的大巨蛋賽事，因為「三振舞」爆紅的19歲啦啦隊女神李珠珢，為全場球迷帶來賽前表演。（圖／林柏年攝）

▲李珠珢目前還是學生，短期內要來台發展的機會不大。（圖／記者林柏年攝）

有「AI女神」之稱的韓國起亞虎啦啦隊成員李珠珢，傳出明年有望加盟中職球隊，其中以富邦悍將呼聲最高，對此球團表示，「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」韓國在啦啦隊這一塊，在職棒算是配角，但來台都成「女神」，尤其李珠珢人氣直升，Instagram粉絲追蹤數從40幾萬一口氣「漲粉」至82.1萬。蔡明里昨在自己的直播透露，而且在台灣，啦啦隊比較有被重視的感覺，「在台灣發展等於有明星的地位，在韓國就是啦啦隊，即使社群怎麼吹捧，妳還是啦啦隊」。