台積電尾盤爆3038張買單、收平盤價973元　台股漲19點、收22429點

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本週將迎來全球央行年會，美國股市昨（19）日全數走高，也激勵台北股市今（20）日開盤上漲54.44點、來到22464.07點，成功站上季線，盤中最高一度來到22545.89點，不過盤中隨著權王台積電翻黑，拖累台股指數數度轉跌，最低一度來到22369.25點，尾盤則是小漲19.47點或0.09%，收在22429.1點，日K結束連2紅，季線得而復失，成交量為3507.88億元。大盤力守紅盤，中小型股表現相對強勁，櫃買指數全天在盤上震盪，終場上漲1.2點或0.45%，收在270.08點，日K連8紅。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、均豪、鴻海、昇陽半導體、鴻準；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、均豪、昇陽半導體、新光金。雖然大盤驚險收紅，不過權值股表現相對疲弱，台積電以977元開出、上漲4元，不過盤中遇到賣單調節，盤中翻黑，一度來到968元、下跌5元，所幸最後一盤爆出3038張買單，將股價拉回平盤，終場收在9763元；鴻海開盤以189.5元開出、上漲2.5元，不過一路賣壓湧現，最低來到186元，終場下跌0.5元或0.27%，收在186.5元，拖累大盤指數就有2點；聯發科也同樣開高走低，終場下跌5元或0.4%，收在1250元，，拖累大盤指數就有2點。雖然大盤沒有權值股撐盤，不過資金還是有聚焦的方向，首先是綠能環保股，類股指數上漲逾3%，位居漲幅排行冠軍，其中又以太陽能股表現最整齊，達能、天方能源、進能服、雲豹能源亮燈漲停，新晶投控上漲近9%，泓得能源-創上漲逾7%，森崴能源上漲逾4%，麗升能源、國碩上漲逾2%。此外，生技股今日也有資金簇擁，類股指數上漲近2%，天良、醫陽、共信-KY、科妍亮燈漲停，浩鼎上漲逾8%，易威上漲逾7%，松瑞藥上漲逾6%，保瑞、加捷生醫上漲逾5%。此外，2024台灣機器人與智慧自動化展即將在明日開幕，各大廠躍躍欲試想要亮出自家最新科技，因此今日個股持續走高，維田、大拓-KY亮燈漲停，亞德客-KY、彬台上漲逾6%，凌陽、威盛、正崴上漲逾4%。雖然台積電表現疲弱，不過近期頻頻傳出的設廠計劃也激勵設備股走高，晶彩科亮燈漲停、來到80.4元，家碩上漲逾8%，洋基工程上漲逾5%，家登、由田上漲逾4%。