把他關起來！民主黨全代會鼓譟30秒 用川普的咒語對付他

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美國民主黨全國代表大會（DNC）於美東時間19日晚間在伊利諾州（Illinois）芝加哥市（Chicago）的聯合中心球場舉行，前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）睽違8年參加實體全代會，發言過程中，一度談到曾經的對手、現共和黨總統參選人川普，現場觀眾頓時鼓譟，全場高喊「把他關起來」（Lock him up)。回溯至2016年美國總統競選，川普曾經針對當時民主黨對手希拉蕊頻頻發動攻勢，一再高呼要把當時的競爭對手希拉蕊關入大牢，因希拉蕊擔任國務卿期間，被爆使用私人電郵伺服器而受到調查，但未遭到起訴。然而，川普在2016年造勢過程中，諸多MAGA支持者不斷在造勢場合高喊「把她關起來（Lock her up）」。在第一天的大會上，包含拜登的女兒艾雪莉（Ashley Biden）以及來自全美各州的民主黨參眾兩院議員、民間人士接連上台發言，而當希拉蕊上台後，台下響起如雷掌聲，希拉蕊自2016代表民主黨參選總統以來，首度參加民主黨實體全代會場合，此次現身芝加哥，對民主黨來說是個遲來的機會，會場中響起90秒的掌聲和歡呼，部分代表還流下眼淚。希拉蕊在演講中表示，許多人期待美國有個女性總統，而「那個未來就是現在」，並強調賀錦麗將努力降低家庭的生活成本，為高薪工作敞開大門，同時將在全國恢復墮胎權，期盼賀錦麗打破大選的性別天花板。由於川普本次參選深受法律案件困擾，當希拉蕊話鋒一轉談到川普，大酸川普創造了自己的歷史，成為第一個身陷34項重罪官司還競選總統的人。現場民主黨支持者頓時開始鼓譟，部分支持者開始帶頭喊「把他關起來」，全場觀眾跟進高喊了約30秒，只見希拉蕊面帶微笑，直到觀眾聲音轉小才繼續發言。