「新新併」有新進展？傳中信金可能攔轎搶親　新光金爆量漲逾6%

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「新新併」又有新進展，傳台新金控、新光金控2家將於本周四（22日）召開董事會，討論合併換股比率，2家金控總經理更已前往金管會拜會銀行局長莊琇媛。雖然新光金與台新金今（20）日均表示「不予評論」，但中午又傳出中信金可能「攔轎搶親」，下午將召開臨時董事會，討論併購新光金一事，甚至價格比台新金更具優勢，只是同樣中信金也不予評論，倒是新光金股價再噴出，終場爆量漲6.31%，收11.8元。台新金與新光金到底併不併市場傳聞很多，最新進度本周四台新金與新光金將召開董事會，討論換股比例，甚至傳出根據台新金、新光金最近3個月的平均股價，加上併購一方對於被併購方提出的溢價，換股比例的區間大致落在1股新光金換0.510股至0.565股的台新金，並且以普通股搭特別股的架構進行。不僅如此，昨日台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光也連袂前往金管會銀行局報告，更引發市場對「新新併」聯想。對此，金管會強調，等到未來正式收到金融機構合併案申請書，將根據「金融機構合併法」等相關法令，依法進行審查；過程當中，也要洽保險局等單位對合併案的意見及看法。台新金與新光金今日也對此發布重訊。台新金強調，根據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，有關市場傳聞，公司不予評論，一切依公司發布的重訊為主。新光金也重訊指出，有關媒體報導，公司不予評論，一切以依規發布的公告資訊及重大訊息為準。在2家金控發布重訊後，今日市場也傳出中信金可能「攔轎搶親」，下午將召開臨時董事會，討論併新光金一事，而且價格比台新金更具優勢，預計下午發布重訊，只是中信金對此不予評論。不過，在合併題材加持下， 新光金股價中午12點半過後爆量飆漲，終場收11.8元，大漲6.31%，而中信金盤中最高價僅35.2元，終場收平盤35元，台新金終場上漲0.81%，收在18.75元。