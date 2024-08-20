國體場無劇本實兵演習　陳其邁：確保大型演唱會疏散應變

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▲實兵演習結合主辦單位與市府文化、運發、警察、消防、衛生、交通、捷運、新聞等局處綜合實作，陳其邁在演習後肯定過程緊湊逼真。（圖／高市府提供）

▲陳其邁針對實兵演練過程指示警局可加強大型群聚活動現場的巡邏密度及見警率。（圖／高市府提供）

▲實兵演習結合主辦單位於30分鐘內完成災害應變運作機制及全數傷患醫療後送處置。（圖／高市府提供）

▲檢核結果在5分鐘內災情通報、10分鐘完成疏散、30分鐘內完成災害應變運作機制及全數傷患醫療後送處置。（圖／高市府提供）

為確保主辦單位在舉辦大型群眾活動時的安全應對準備，高市府參考內政部辦理國家防災日演練所採用之「國土安全演習和評估計畫」並於於日前完成國土安全等級無劇本實兵演習，市長陳其邁除親自擔任觀察員也要求確保最高可容納約5萬人的高雄國家體育場在舉辦大型演唱會等各類活動時安全無虞，建立一套與世界接軌並符合行政院救災處置規範的SOP疏散計畫。陳其邁表示，大型群聚活動偶有傳出意外事故，以及千奇百怪的突發事件，造成群眾恐慌、推擠、踩踏等危機，他認為高雄國家體育場是演唱會熱門場地，最高可容納約5萬人，必須事前做好萬全準備，因此要求透過高強度的無劇本實兵演習，實地檢視現有的緊急應變能力、周邊場地即時疏散計畫等工作是否落實到位。高雄因擁有氣候穩定、交通便捷、場館齊全及行政效率等優勢條件，已形成獨有的演唱會經濟，包括BLACKPINK、COLDPLAY、紅髮艾德、以及火星人（BRUNO MARS）等國際級巨星與天團都選擇在高雄開唱，去（2023）年高市共舉辦117場次演唱會，吸引近140萬人次前來觀賞，締造45億元產值，今年的演唱會場次、人次及產值將持續創高。為因應大型活動舉辦時不可預期之緊急、天然災害或人為事故，強化災情通報、避難疏散、傷患後送、情資研判等處置作為及應變能力，高市府參考內政部辦理國家防災日大規模震災救災動員演練所採用之美國聯邦緊急管理總署（FEMA）「國土安全演習和評估計畫」（HSEEP），就現有緊急應變計畫實施檢視，為此召開5次跨局處會議，並透過桌上型兵棋推演及實兵演練，模擬群眾疏散及傷患後送，讓相關單位透過演練找出可檢討精進作為，並建立標準處理程序。日前舉辦的實兵演練，由陳其邁市長親自擔任觀察員，行政院國土安全辦公室、美國在台協會高雄分處長張子霖也列席。為求演習真實性並因應實際突發狀況，由陳其邁先隨機抽籤下達演習假定區域指令，模擬主辦單位工讀生通報觀眾席突然發生騷動事故，百名觀眾紛紛朝出口移動，造成推擠踩踏狀況，現場有人員受傷。實兵演習結合主辦單位與市府文化、運發、警察、消防、衛生、交通、捷運、新聞等局處綜合實作，共出動約500人參演，檢核結果都符合標準，在5分鐘內災情通報、10分鐘完成疏散、30分鐘內完成災害應變運作機制及全數傷患醫療後送處置。陳其邁在演習後肯定過程緊湊逼真，並針對實兵演練過程指示警局可加強大型群聚活動現場的巡邏密度及見警率，同時擴大整合場館周邊的場域做為臨時性的群眾容留地點。副市長林欽榮也提醒可以將場館外圍的監視系統納入指揮中心管控範圍，以便更精準的掌握突發狀況發生後的整體疏散狀況。高市府表示，未來將持續強化與各相關單位合作，包括指揮中心與主辦單位通信回報及情資研判等，不斷優化緊急應變能力，以確保民眾在參與各類活動時的安全無虞，建立一套與世界接軌並符合行政院救災處置規範的SOP疏散計畫。