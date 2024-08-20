babyMINT爆出道前曾大吵！3團員退出團體　互相嗆聲內幕曝光

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▲babyMINT有一段舞蹈是成員要以慢動作的舞姿，將品妡360度大轉圈，難度極高。（圖／記者吳翊緁攝）（圖／記者吳翊緁攝）

▲詹仁雄到場力挺babyMINT。（圖／記者吳翊緁攝）

▲babyMINT看到應援影片，在現場全哭成淚人兒。（圖／記者吳翊緁攝）

從選秀節目《未來少女》脫穎而出的女團babyMINT，經過數個月的磨合，有3名團員退出，今（20）日她們終於舉辦成團出道記者會，粼粼、Vikky、熙妍、品妡、栩栩、丞妘等6名成員一同亮相。《未來少女》製作人詹仁雄、主持人木木（林葦妮）到場獻上祝福，還有一路走來的前輩、夥伴獻上祝福影片，讓她們瞬間哭成淚人兒。而她們今日受訪，透露其實出道前曾經大吵，還有人嗆聲「哭屁喔」、「所以現在是怎樣」，所幸現在都合好了。babyMINT團員本來有9人，出道前有3人退團，包括萩璇、言菱、曹晶晶等人，分別因為課業及未來計畫不同的原因離開團體，因此今日出道記者會上，由其他6名團員現身，帶來新歌〈BOOOOOORING〉演出，其中有一段舞蹈是成員要以慢動作的舞姿將品妡360度大轉圈，Vikky表示，「轉圈那段排舞真的是考驗我們彼此的信任度，可見我們感情多麼的好，絕對可以完美展現。」品妡則將功勞都歸給成員，笑說「成員們比較辛苦啦！要把我抬起來轉一圈。」babyMINT面子也很大，現場除了詹仁雄、木木親自到場獻上祝福，一路看著她們成長的前輩徐若瑄、動力火車、王子邱勝翊、歐弟、愛紗、Karencici，以及先前一起打拚的言菱和萩璇也一同拍影片祝福，當babyMINT一看到應援影片，瞬間全都在台上大哭。最先哭出來的品妡表示，其實自己已經憋很久了，一開始看到徐若瑄就快不行了，後來看到從《未來少女》一路幫助、陪伴過她們的人，之前的回憶一瞬間就湧了上來。babyMINT表示，雖然有3名團員離開，但她們還是給予祝福，並透露離開的人分別有自己的計畫，言菱將往創作發展、萩璇會鑽研戲劇，曹晶晶現在和她們在不同公司，有參與《超級冰冰秀Show》的錄製。而一開始得知她們要離團，粼粼也說，其實大家都很慌張，「沒有她們要怎麼辦？」因為言菱很暖心，就像太陽一樣照耀她們，萩璇也很照顧她們，會緩和團內氣氛，「她們走了，誰要來照顧我們？」不過她們其餘6人現在也和家人一樣，還是可以互相照顧。被問到團體之間是否會吵架、誰脾氣最差？粼粼爆料，Vikky脾氣最差，有一次團體裡面吵得非常嚴重，大家想要一起完成一個目標，但各自立場不同，因而發生誤會大吵，大家都僵持不下，言菱甚至嗆栩栩說「妳哭屁喔」。正當大家要緩和時，Vikky本來想要和好，結果因為中文不好，不小心脫口說出，「所以現在是怎樣？」但幸好最後還是順利和好，Vikky也笑說，現在為了避免自己的話不小心衝出去，打字都會放滿Emoji，就怕被誤會。