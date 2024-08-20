AMD收購ZT、怕英業達被迫選邊站？今日股價爆量跌2.5%、失10日線

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超微（AMD)昨（19）日宣布，將以49億美元戰略性收購伺服器製造商美商ZT Systems，外媒提到，AMD尋求擴大AI晶片和硬體產品組合，試圖與輝達展開競爭。市場認為，早在多年前就與ZT成功結盟的代工大廠英業達有望受益，不過英業達今（20）日卻不受投資人青睞，終場下跌2.55%，收在45.9元。超微宣布，將以49億美元戰略性收購伺服器製造商美商ZT Systems。根據路透報導，超微這筆收購案，計劃以現金支付收購ZT Systems 75%的股份，其餘股份以股票支付。截至第二季，該公司擁有53.4億美元現金和短期投資額度。高層預計這項收購案將於2025年上半年完成，並預計還需要12至18個月的時間來出售製造業務。報導提到，人工智慧的運算需將數千個晶片串聯在一起，以實現必要的數據處理能力。將大量晶片連接在一起意味著整個伺服器系統的組成變得越來越重要，這就是超微收購ZT Systems的原因。而這項併購案也是有台廠受惠，其中最大的受惠者就是早在多年前就與ZT成功結盟的代工大廠英業達。對此，英業達發言體系雖一向不針對單一客戶或產品進行評論，不過營運團隊則持續看好AI伺服器的後續發展。不過，有分析認為，英業達可能會因為這場收購案，進而影響切入輝達GB200供應鏈的狀況，甚至將發生要「選邊站」的情形。也因此投資人先行賣出手上持股，英業達今日爆出超過5.3萬張大量，位居個股成交量排行第九名，以44.8元開出，為今日最低價、下跌將近5%，雖然隨後有買單挹注，跌幅稍微收斂，不過終場還是下跌2.55%，收在45.9元，失守10日線，不過日K終結連5黑。