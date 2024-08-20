外資多空態度不定！今再轉買45億元　台股小漲19點、季線得而復失

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台北股市今（20）日終場小漲19.47點或0.09%，收在22429.1點，日K結束連2紅，季線得而復失，成交量為3507.88億元；三大法人合計買超30.66億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由賣轉買」買超45.57億元；投信「連3買」，今日買超21.17億元；自營商（自行買賣）結束連6賣「連2賣」賣超36.08億元，合計三大法人買超30.66億元。本週將迎來全球央行年會，美國股市昨日全數走高，也激勵台北股市今日開盤上漲54.44點、來到22464.07點，成功站上季線，盤中最高一度來到22545.89點，不過盤中隨著權王台積電翻黑，拖累台股指數數度轉跌，最低一度來到22369.25點，尾盤則是小漲19.47點或0.09%，收在22429.1點，日K結束連2紅，季線得而復失，成交量為3507.88億元。中小型股表現相對強勁，櫃買指數全天在盤上震盪，終場上漲1.2點或0.45%，收在270.08點，日K連8紅。雖然大盤驚險收紅，不過權值股表現相對疲弱，台積電以977元開出、上漲4元，不過盤中遇到賣單調節，盤中翻黑，一度來到968元、下跌5元，所幸最後一盤爆出3038張買單，將股價拉回平盤，終場收在9763元；鴻海開盤以189.5元開出、上漲2.5元，不過一路賣壓湧現，最低來到186元，終場下跌0.5元或0.27%，收在186.5元，拖累大盤指數就有2點；聯發科也同樣開高走低，終場下跌5元或0.4%，收在1250元，，拖累大盤指數就有2點。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、均豪、鴻海、昇陽半導體、鴻準；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、均豪、昇陽半導體、新光金。