蜜月期結束！賴清德滿意度46.7%　鐵粉流失206萬人　

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▲賴清德最新民調曝光，滿意度達46.7%，但近3個月鐵粉流失10.6個百分點，若換算人數約為206萬人。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今（20）日公布最新民調，分析認為總統賴清德蜜月期已結束，滿意度度為46.7%，不滿意度為31.5%，但對照近3個月的民調，贊同賴清德從5月58%，一路下滑到8月 46.8%，3個月支持者減少11.2個百分點，若聚焦賴清德強烈支持者，從五月20.7%大幅下滑到現在的10.1%，就是說短短3個月鐵粉流失10.6個百分點，換算人數約為206萬人，「是一個極大的損失。」台灣民意基金會今日公布最新民調，結果顯示，10.1%非常贊同、36.6%還算贊同、19.4%不太贊同，12.1%一點也不贊同、16.3%沒意見、5.4%不知道、拒答。意指20歲以上台灣人中，4成7大致贊同賴清德處理國家大事的方式，3成2不贊同，2成2沒意見、不知道。這項發現傳達了一個重要訊息， 就是賴清德蜜月期已結束，但仍身處多數民意支持的悠哉狀態中。基金會說明，和上個月相比，贊同賴清德處理國家大事方式的人下滑3.2個百分點，不贊同的人略增 0.3個百分點，一來一往，使得贊同其處理國家大事方式的人比不贊同的人仍多出15.2個百分點，但和上個月相比，已減少3.5個百分點。此外，在過去1個月中，非常贊同賴處理國家大事方式的人流失5個百分點，等於流失近百萬鐵粉，並不尋常。基金會表示，如果是最近3個月民調觀察，可以發現贊同賴處理國家大事方式的人，從5月58%一路下滑到8月46.8%，3個月支持者減少11.2個百分點。如果鎖定賴清德強烈支持者，從5月20.7%大幅下滑到現在的10.1%，短短3個月鐵粉流失10.6個百分點。若換算成人數約為206萬人，是一個極大的損失，原因也值得深入探討。而該民調訪問期間為本月12至14日共3天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%、手機 30%。有效樣本 1075 人，市話 755 人，手機 320 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡 及教育程度加權，以符合母體結構。