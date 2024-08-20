明年綜所稅免稅門檻曝光！單身族今年所得低於62.6萬元不用繳稅

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繳稅門檻再放寬！財政部長莊翠雲19日透露表示，今（2024）年年所得在62.6萬元以下的單身新鮮人，或是雙薪家庭年所得低於107.2元，又或是家庭所得低於164.1萬元、育有2個6歲以下幼童夫妻，明年就可不用繳稅。莊翠雲接受快樂心聲《空中立法院》節目專訪時，談及近年財政部推動減稅措施及房市協助相關政策。她指出，財政部重要工作就是籌措稅課收入等財源，用於投入福國利民政策以及國家基礎建設，基礎建設要好，經濟才會好，百工百業才能均衡發展，並強調會繼續讓國家財政更具韌性，提升財政效能與紀律。莊翠雲表示，針對這兩年有很多調整，包含每人12萬元的長照扣除額、對6歲以下幼兒增加扣除額，從原本的1個孩子12萬元，改為第1個孩子12萬元、第2個以後22.5萬元。當租稅負擔減少，父母更有能力給孩子更好的環境。莊翠雲透露表示，過去房屋租金支出部分，在所得稅裡面為列舉扣除額，但會被標準扣除額吸收，現在已修法放在特別扣除額，可以額外扣除18萬元租金支出，從中看到政府照顧更多中低所得族群。她進一步說明，若是在外打拚租屋的單身族，113年綜所稅可以扣除總額達到62.6萬元，包含免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資所得扣除額21.8、租金扣除額18萬元。也就是說，若今年所得低於62.6萬元，明年報稅季就可以不用繳稅。與106年相比，年所得要低於30.6萬元才可免繳稅，提高了許多。此外，莊翠雲表示，若是在外租屋的雙薪頂客家庭，綜所稅相關扣除額度達到107.2萬元、在外租屋的四口之家（養育2名6歲以下孩童）則可以扣除額度達164.1萬元。莊翠雲表示，近年政府優化稅制照顧民眾，106年到113年間，絕大多數免稅額、扣除額度均有調高，幅度10%起跳，113年標準扣除額則是成長約46%，同一期間的薪資所得、身心障礙特別扣除額增加70%、幼兒學前特別扣除額更是翻倍調高。