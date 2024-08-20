NHK被滲透？中國籍主播突脫稿喊「釣魚台是中國的」　日網氣炸

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近來中國遊客在日本鬧事等負面新聞不斷，包括在靖國神社塗鴉、踢踹奈良鹿等，讓中國在日本民眾心中的形象大打折扣。沒想到，日本放送協會NHK的一檔中文新聞節目中，一名40多歲中國籍男性播報員19日突然脫稿稱，「釣魚台是中國領土」，引發日本民眾群情激憤。綜合媒體報導，19日下午1時（台灣時間中午12時）左右，NHK國際廣播電台的一檔中文節目中，一名中國籍男性播報員，在播報有關靖國神社遭人用中文塗鴉的報導之後，突然脫稿講出「釣魚島是中國領土」的言論。該名男性播報員是一名40歲的中國籍男性，與NHK的相關機構有合約，自2002年開始負責將日本新聞翻譯成中文後，在廣播電台中以中文播報。由於該節目是直播節目，該名男性播報員的言論隨即被一字不漏放送出去，引發日本社會軒然大波。針對此事件，NHK隨即發出道歉聲明，並透過相關機構向該名中國籍男子提出嚴正抗議，解除與主播的合約。NHK表示，「他的言論與稿件內容無關，屬於不當發言。與新聞無關的言論被播出是不應該的，我們深表歉意。將徹底採取防範再次發生的措施」。不過NHK的道歉不被大眾買單，經濟評論家門倉貴史指出，NHK電台國際廣播是因應國家（政府）請託播放，2023年度預算案當中，政府支付9.6億日圓（約台幣2.1億元），NHK電台進行國際廣播的內容與政府見解完全相反的話，等於是拿人民納稅錢做有損國家利益的事。有網友認為，「NHK缺乏危機意識」、「這（中國籍播報員的行為）是一種恐攻行為吧」，更有人稱，此事損害了國家利益，因此有需要把NHK會長（董事長）稻葉延雄召喚到眾議院總務委員會進行說明。不少網友紛紛大罵，認為NHK不應該發道歉聲明就能了事，應透過廣播向全體日本國民謝罪。還有網友質疑，該名中國男性播報員在這個時機作出這樣的發言，不像個人做的判斷，「會不會是那一國考慮在台灣有事（兩岸衝突）前，要占領尖閣諸島。」