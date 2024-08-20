玖壹壹健志要當爸了！曬女友Mia超音波照曝喜訊：會找時間辦婚禮

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▲玖壹壹健志曝光女友Mia懷孕的超音波照，開心分享當爸喜訊。（圖／健志IG）

▲健志今年6月出席《原子少年2》記者會時就提到，自己很嚮往當爸爸。（圖／記者吳翊緁攝影）

嘻哈團體玖壹壹成員健志在今（20）日稍早宣布女友Mia懷孕的好消息，曬出寶寶的超音波照，開心喊道：「各位我要當爸了，Mia要當媽了，唷呼唷呼」。升格新手爸媽讓健志相當高興，更開心的說孩子的乳名他都已經想好了：「如果是女兒，乳名叫『優芙』，如果是兒子，乳名叫『優福』。」健志和化妝師女友Mia（陳甯亞）在2022年的情人節認愛，雖然還沒有結婚，但健志在今日曝光女友懷孕的好消息，開心告訴大家自己要當爸爸了。健志也告訴《NOWnews今日新聞》，自己會找最好的時間辦婚禮，「現在先讓寶寶平安長大，然後我以為洋蔥會先生小孩，希望世界和平」。健志表示自己連小孩乳名都想好了，「如果是女兒，乳名叫『優芙』，如果是兒子，乳名叫『優福』。」而健志在過去訪談中，就曾透露自己很嚮往有小孩，被問到有沒有比較希望生兒子還是女兒時，健志當時回應：「不管男生女生都可以」，自己還沒想到那麼遠。今年6月健志出席選秀節目《原子少年2》活動記者會時也提到，自己曾和婁峻碩、高爾宣打賭誰先當爸，最後是高爾宣的35歲老婆芮德先懷孕，讓健志、婁峻碩慘輸10萬元。如今健志也努力做人成功，親友、粉絲也替他高興，紛紛留言直呼恭喜。