台中近8成淹水感測器無效　美女議員質疑審計處長老爸對市府放水

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▲審計部台中市審計處長吳錦祥表示，去年已提出重大淹水潛勢區應建置淹水感測器的意見。（圖／台中市政府提供，2024.08.20）

▲民進黨台中市議員陳淑華（左二）指出，台中市政府一直靠賣地在撐預算。（圖／陳淑華提供，2024.08.20）

審計部台中市審計處長吳錦祥今日到台中市議會，簡報去年度台中市政府總決算審核報告，無黨籍市議員吳佩芸以許多缺失未見提出檢討，質疑審計處為市政府擦脂抹粉，並舉淹水感測器設置為例，高達79%沒發揮效用，比例是全國第一名，審計處是否在「放水」？吳錦祥是吳佩芸的父親，議場內上演女兒公然質疑父親的場面，兩人絲毫不覺尷尬，反而是別人面面相覷。吳佩芸指出，從監察院資料顯示，2016至2022年度，全國有近7成感測器未能發揮設施效能，其中台中市高達79%沒發揮效用，是全國第一名，台中市審計處過去卻從未檢討。她質疑審計處放水、為台中市政府擦脂抹粉。吳錦祥則表示，2022年度的總決算審核報告中，已提出重大淹水潛勢區應該建置淹水感測器的意見。他與吳佩芸已非首次在議場交手，兩人當眾過招未見尷尬，反而是多位議員忍不住交頭接耳、小聲討論「他們是父女沒錯吧？」除了吳佩芸，民進黨市議員陳淑華也批評審計處的報告簡直是隨便寫寫。台灣已連續7年歲計盈餘，中央去年剩餘高達2790億元，超過總預算1成；台中市自豪財務穩定，但過去幾年賣地超過700多億元，成為助長地價房價的幫兇，去年收支才剩餘5億多，總債務也沒減多少，市長盧秀燕對外睜眼說瞎話，審計處也跟著在美化中市府財政。