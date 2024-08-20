假日牌真中資？文青咖啡％Arabica遭眾點名拒消費　業者急澄清

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▲％Arabica首店位於台北信義區象山步道口，香濃咖啡香與富有質感的白色、卡其色設計，吸引不少民眾前往嘗鮮消費，官方宣布第二家分店於8月7日在中山開幕。（圖／記者劉彦誼攝）

▲％Arabica在日本京都開設「東山店」和「嵐山渡月橋店」後成為網紅品牌，目前在中國、日本、菲律賓等地有一百多家分店。圖為％Arabica京都食堂（圖／翻攝自IG）

台灣咖啡市場百家爭鳴，時常看見上班族人手一杯咖啡，以日本京都咖啡打響名號的的文青咖啡廳％Arabica，近期在台北中山區開設二店，原本預計二店開幕式會有大量咖啡愛好者捧場，但排隊人潮與首店有不少落差，％Arabica首店位於台北信義區象山步道口，香濃咖啡香與富有質感的白色、卡其色設計，吸引不少民眾前往嘗鮮消費，，中山店比象山店空間更寬敞，且設有烘豆設備及新增輕食菜單，並以大面積綠色的「台式冰果店」色系為特色。不過，有網友在社媒上發文表示，引起民眾討論。網友在社群媒體「Treads」上po文，批評％Arabica咖啡店為，讓許多民眾驚呼「完全不知道是中資」、「我以為是純日系咖啡店……」，不少人也表示要「拒絕消費」，抵制中資店家。據了解，，香港業務由福盟國際代理，，眾安保險股東包括螞蟻金服（阿里巴巴子公司）、騰訊、中國平安保險、中國商人歐亞非、歐亞萍等。2014年，％Arabica在日本京都開設「東山店」和「嵐山渡月橋店」後成為網紅品牌，目前在中國、法國、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、泰國、英國、美國、台灣、菲律賓等地有一百多家分店，超過半數位於中國；％Arabica中資爭議發酵後，業者緊急在官方IG粉絲專業發出聲明，以中英文表示，並寫下「Kenneth做為% Arabica品牌的經營者，一直以來都是獨立經營與全球的夥伴堅定的合作，將我們簡約、誠實、經典的咖啡帶給世界各地的愛好者。我們真誠感謝您在全世界的持續支持。」