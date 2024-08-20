8年前奧運「洪荒之力姐」爆紅！本尊現況曝　轉職不當游泳選手了

台南、新莊大雨不斷！「兄弟統一、台鋼富邦」之戰全部延賽

記者吳政紘/綜合報導

▲台南球場因大雨來襲，統一獅與中信兄弟之戰延賽。（圖／中職提供）
▲台南球場因大雨來襲，統一獅與中信兄弟之戰延賽。（圖／中職提供）
中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今（20）日回主場台南棒球場，但原訂晚間與中信兄弟隊賽事受雨勢影響，聯盟宣布延到22日晚間6時35分原場地補賽。近期戰績不理想的獅隊昨天不敵味全龍隊，吞下近期5連敗，下半季目前在6隊中暫居第4名。此外，原訂 台鋼雄鷹（新莊）富邦悍將賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事移至8/22（四）18：35，原場地新莊棒球場進行補賽，特此公告。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中職聯盟公告：

中職聯盟宣布，本場賽事移至22日周四晚上6點半，原場地台南棒球場進行補賽。此外，本日二軍兩場賽事，統一獅在亞太棒球場對味全龍、富邦悍將對台鋼雄鷹，兩場比賽中遇到大雨來襲，確定取消比賽。


此外，原訂2024/8/20（二）18：35 [一軍例行賽編號272場] 台鋼雄鷹（新莊）富邦悍將賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事移至8/22（四）18：35，原場地新莊棒球場進行補賽，特此公告。

根據中職聯盟宣布，20日台南球場延賽，21日獅隊的先發投手更換為胡智為，中信兄弟由克迪先發。21日台鋼由陳柏清先發出戰面對江少慶。

中職宣布，8/21先發投手異動：因今日(20日)台南 賽事延賽，統一7-ELEVEn獅 21日 先發投手做出更動，統一7-ELEVEn獅 更換為 胡智爲 ，特此公告。

G273 台南

中 信 兄 弟：克 迪

統一7-ELEVEn獅：胡智爲

▲統一獅投手胡智為。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）
▲統一獅投手胡智為將於明天出賽先發對戰中信兄弟（圖／記者葉政勳攝 ）
▲富邦悍將先發投手江少慶右手手肘傷勢復原佳，期待首度對決林子偉。（圖／富邦悍將球團提供）
▲富邦悍將先發投手江少慶右手手肘傷勢復原佳，明天可望復出。（圖／富邦悍將球團提供）

新莊陣雨下不停！樂天桃猿、富邦悍將之戰喊卡　提前宣布因雨延賽

台中洲際球場大雨！中信兄弟出戰統一7-ELEVEn獅之戰被迫延賽

有大巨蛋真好！凱米颱風影響　桃園中信兄弟、樂天桃猿之戰延賽

中職／颱風凱米影響超大！統一獅與味全龍台南之戰　確定被迫延賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生