台南、新莊大雨不斷！「兄弟統一、台鋼富邦」之戰全部延賽

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▲統一獅投手胡智為將於明天出賽先發對戰中信兄弟（圖／記者葉政勳攝 ）

▲富邦悍將先發投手江少慶右手手肘傷勢復原佳，明天可望復出。（圖／富邦悍將球團提供）

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今（20）日回主場台南棒球場，中職聯盟宣布，本場賽事移至22日周四晚上6點半，原場地台南棒球場進行補賽。此外，本日二軍兩場賽事，統一獅在亞太棒球場對味全龍、富邦悍將對台鋼雄鷹，兩場比賽中遇到大雨來襲，確定取消比賽。此外，原訂2024/8/20（二）18：35 [一軍例行賽編號272場] 台鋼雄鷹（新莊）富邦悍將賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事移至8/22（四）18：35，原場地新莊棒球場進行補賽，特此公告。中職宣布，8/21先發投手異動：因今日(20日)台南 賽事延賽，統一7-ELEVEn獅 21日 先發投手做出更動，統一7-ELEVEn獅 更換為 胡智爲 ，特此公告。G273 台南中 信 兄 弟：克 迪統一7-ELEVEn獅：胡智爲