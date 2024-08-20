台南、新莊大雨不斷！「兄弟統一、台鋼富邦」之戰全部延賽

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今（20）日回主場台南棒球場，但原訂晚間與中信兄弟隊賽事受雨勢影響，聯盟宣布延到22日晚間6時35分原場地補賽。近期戰績不理想的獅隊昨天不敵味全龍隊，吞下近期5連敗，下半季目前在6隊中暫居第4名。此外，原訂 台鋼雄鷹（新莊）富邦悍將賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事移至8/22（四）18：35，原場地新莊棒球場進行補賽，特此公告。
中職聯盟公告：
中職聯盟宣布，本場賽事移至22日周四晚上6點半，原場地台南棒球場進行補賽。此外，本日二軍兩場賽事，統一獅在亞太棒球場對味全龍、富邦悍將對台鋼雄鷹，兩場比賽中遇到大雨來襲，確定取消比賽。
此外，原訂2024/8/20（二）18：35 [一軍例行賽編號272場] 台鋼雄鷹（新莊）富邦悍將賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事移至8/22（四）18：35，原場地新莊棒球場進行補賽，特此公告。
根據中職聯盟宣布，20日台南球場延賽，21日獅隊的先發投手更換為胡智為，中信兄弟由克迪先發。21日台鋼由陳柏清先發出戰面對江少慶。
中職宣布，8/21先發投手異動：因今日(20日)台南 賽事延賽，統一7-ELEVEn獅 21日 先發投手做出更動，統一7-ELEVEn獅 更換為 胡智爲 ，特此公告。
G273 台南
中 信 兄 弟：克 迪
統一7-ELEVEn獅：胡智爲
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中職聯盟宣布，本場賽事移至22日周四晚上6點半，原場地台南棒球場進行補賽。此外，本日二軍兩場賽事，統一獅在亞太棒球場對味全龍、富邦悍將對台鋼雄鷹，兩場比賽中遇到大雨來襲，確定取消比賽。
此外，原訂2024/8/20（二）18：35 [一軍例行賽編號272場] 台鋼雄鷹（新莊）富邦悍將賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事移至8/22（四）18：35，原場地新莊棒球場進行補賽，特此公告。
根據中職聯盟宣布，20日台南球場延賽，21日獅隊的先發投手更換為胡智為，中信兄弟由克迪先發。21日台鋼由陳柏清先發出戰面對江少慶。
中職宣布，8/21先發投手異動：因今日(20日)台南 賽事延賽，統一7-ELEVEn獅 21日 先發投手做出更動，統一7-ELEVEn獅 更換為 胡智爲 ，特此公告。
G273 台南
中 信 兄 弟：克 迪
統一7-ELEVEn獅：胡智爲