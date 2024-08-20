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桃園機場第二航廈「漏水成瀑布」 　機場公司揭原因

記者許若茵／台北報導

▲桃園機場傳出第二航廈「漏水成瀑布」。（資料照片／記者徐銘穗攝）
▲桃園機場傳出第二航廈「漏水成瀑布」。（資料照片／記者徐銘穗攝）
中央氣象署今（20）日發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾嚴防打雷、閃電與劇烈降雨。桃園機場傳出第二航廈「漏水成瀑布」，對此，機場公司回應，初步檢視原因為地震導致雨排管滲水及桃園地區局部陣雨所致，當下已立即修復完畢。

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今下午氣象署發布「大雷雨即時訊息」，桃園機場15時31分起進入雷雨當空狀況，空側相關單位暫停作業，至16時01分起改為雷雨警告，入境行李運送作業可能有所延遲，為保障空側人員安全請旅客耐心配合。

另外，桃園機場今日下午15時15分，第二航廈報到大廳21號櫃檯旁發生漏水事件，機場公司說明，初步檢視原因為地震導致雨排管滲水及桃園地區局部陣雨所致。機場公司維護單位及清潔人員接獲通報立即出動機具於現場進行管制及緊急處理，未影響旅客報到及登機作業，針對此次受損的雨排管當下已立即修復完畢，後續也將進行全面檢視。

此外，鄰近地區流量管制資訊包括往峴港逐架放行、往香港、新馬、泰國等地因天候因素採每10分鐘放行一架次等，亦對航情可能造成影響。

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