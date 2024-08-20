白俄加碼派軍機、防空部隊駐邊境　烏反諷：取悅蒲亭修辭

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烏克蘭軍隊發動跨境襲擊作為對俄羅斯的反攻，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）作為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的堅定盟友，週日已表態將該國1/3的兵力部署在與烏克蘭的邊界上，週一（19）白俄羅斯又表示在該區域加派了更多軍機、防空武力和武器。根據《路透社》、《基輔獨立報》報導，盧卡申科上週表示，烏克蘭已經在與白俄邊境駐紮了超過12萬軍隊，而白俄當局則調派舉國1/3數量的武裝軍隊至邊境作為回應，而白俄羅斯空軍和防空司令盧基亞諾維奇（Andrei Lukyanovich）少將日前也表示，該批部署單位已經大幅增援，加碼增派空軍、防空飛彈部隊和無線電技術部隊至邊境地區。盧基亞諾維奇少將告訴白俄羅斯國有電視台CTV，部隊正前往白俄羅斯的南部邊境執行任務，他也提到預期今年會從俄羅斯取得更多軍用飛機，白俄羅斯正試圖強化該國的反無人機系統。烏克蘭則反諷根本沒看到白俄羅斯在邊境的部隊增加，還說這個說法只是盧卡申科取悅蒲亭的修辭。