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美國民主黨、共和黨新黨綱均拿掉「朝鮮半島無核化」　引韓媒擔憂

記者倪浩軒/綜合報導

▲有韓媒注意到，「朝鮮半島無核化」的表述在美國民主黨與共和黨的新黨綱中均被拿掉，擔憂這意味朝鮮半島的無核化基調出現變化。圖為「箭矢-2」巡弋飛彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲有韓媒注意到，「朝鮮半島無核化」的表述在美國民主黨與共和黨的新黨綱中均被拿掉，擔憂這意味朝鮮半島的無核化基調出現變化。圖為「箭矢-2」巡弋飛彈。（圖／美聯社／達志影像）
美國民主黨19日召開全代會並通過2024年版新黨綱，有韓媒注意到，「朝鮮半島無核化」的表述在新黨綱中被拿掉，且今年7月共和黨的新黨綱也已經刪除「朝鮮半島無核化」的字眼，美國兩黨同時拿掉無核化目標，讓韓媒擔憂這意味朝鮮半島無核化的基調出現變化。

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根據《朝鮮日報》報導，民主黨新黨綱關於朝鮮半島的部分寫到「透過加強韓、美、日三國合作，維護朝鮮半島及週邊的和平與穩定」，面對北韓挑釁，民主黨新黨綱提到將繼續加強威懾力，擴大地區合作關係。

民主黨在2020年的黨綱中有列入「朝鮮半島無核化」的字眼，但在新黨綱卻不見蹤影。《朝鮮日報》報導指出，目前華府出現一種看法，認為應就核裁軍與北韓進行談判，但是這也無異於放棄無核化的目標。

且不只是民主黨，共和黨今年的新黨綱一樣沒有提及朝鮮半島無核化，而在共和黨4年前的舊版黨綱中，則有提及無核化的目標。前總統川普對於與北韓重啟談判似乎並不排斥，但韓國普遍無法接受美國考慮以核裁軍和北韓展開談判，而非堅持無核化。《朝鮮日報》最後結論，韓國政府應該向美國當局持續強調朝鮮半島無核化的重要性。

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