6年締盟11個新國際城市　黃偉哲：有助臺灣與建立國際友誼

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▲台南市與日本平戶市締盟。（圖／南市府提供）

▲台南市與韓國慶州市締盟。（圖／南市府提供）

臺南市推動國際城市交流屢創佳績，目前累積締盟52座國際城市，市長黃偉哲上任後，成功締盟的有11個新城市，預計今年下半年將與日本富良野市、秋田市及水戶市等城市締盟，可望進一步提升臺南的國際知名度及影響力。黃偉哲今(20)日表示，國際交流不是單一局處的事，鼓勵各機關單位、學校及民間團體一起推動，相信對臺南市的城市形象更有助益。南市府新聞及國際關係處在市政會議專案報告指出，接待外賓及駐臺使節是城市外交重要工作之一。例如今年臺灣燈會期間，臺南市迎接多達18國的締盟城市代表出席燈會開幕式，這也創下歷來最多外賓同時齊聚臺南的紀錄。而年初舉辦的臺灣國際蘭展暨世界蘭展，也邀請到14個國家29位使節參訪。黃偉哲表示，臺灣外交處境不容易，透過國民外交或國際城市交流，不僅有助國家建立國際友誼，也可為兩地民眾創造更多合作契機。他也認為，國際交流不是單一局處的事，鼓勵各機關單位、學校及民間團體一起推動，相信對臺南市的城市形象更有助益。黃偉哲也提到，Covid-19全球疫情期間，臺灣先提供了防疫物資與經驗給友誼城市，後來也促成了日本等國協助提供疫苗。上個月在臺南舉辦的「臺日交流高峰會」，出席的日方議員人數達到400多位，創下歷來新高，大量的國際交流促進彼此了解，對臺灣的國際形象來說，也都有正面效果。臺南市也持續推動國際會晤交流，今年的成果包括接待日本自民黨青年局、北德跨邦城市代表聯合訪問團、聖露西亞總理團、吐瓦魯總理團及美國中西部政治領袖訪問團等重要代表團。並與瑞士商貿辦事處、斯洛伐克經濟文化辦事處、英國在臺辦事處、AIT美國在臺協會、韓國駐臺代表處等駐臺使節進行深度會談交流。這些不僅深化臺南與國際城市友誼，更為後續的文化、經貿、農業等領域合作打下厚實基礎。展望未來，臺南市將繼續秉持「一起臺南，世界交陪」的精神，與外交部及締盟城市保持密切聯繫合作，並透過國外出訪計畫，鞏固現有關係及開拓更多合作機會，提升臺南的城市形象與國際競爭力。