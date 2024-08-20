李珠珢加盟富邦悍將梗圖本人IG也轉發！球迷見1動作全瘋了：超穩

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▲李珠珢還沒忘記台灣曬「超台美食歡迎卡」！台粉湧入IG洗版：來當小公主。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢爆紅後，被韓國網友炎上，痛批她不該來台發展。（圖／IG my._.chuu）

▲李珠珢疑似在南韓跳「炸裂陳子豪」應援舞，讓台灣球迷相當驚喜。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢加盟富邦悍將梗圖本人IG也轉發。（圖／李珠珢IG）

李珠珢要來了嗎？韓國起亞虎啦啦隊李珠珢（이주은）19日晚間遭爆，已經和台灣中職球團已經談好，確定明年會來台灣發展，讓球迷陷入瘋狂。稍早，人在韓國的李珠珢竟然還轉發網友的惡搞圖，立刻掀起粉絲熱烈討論。沒想到本人真的轉發了，雖然僅是圖片並未多作回應，但很顯然有在關心台灣的粉絲與時事，驚喜的舉動讓大家通通嗨翻。貼文曝光後，網友紛紛留言，「就是本人啊！」、「邦邦穩了」、「真的快笑死，兩個小時前一堆邦寶幫她哭天喊地，結果他自己就在發」、「韓國網民要暴動了」、「FA韓國4本柱。」不過也有人擔心李珠珢這樣的舉動，很可能會引起韓國當地球迷不滿。