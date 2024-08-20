集集小火車無法上山重創南投觀光　地方請命卓揆盼明年底完工

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▲在工程團隊努力下，目前已完成集集支線二號隧道重建工程。（圖／行政院中辦提供，2024.08.20）

往返彰化縣二水、南投縣車埕的台鐵集集支線，3年前因集集到水里的2號、3號隧道邊坡大崩塌，知名的小火車只能行駛到集集站，今年5月起因進行基礎設施改善工程，只行駛到名間鄉濁水站，當地觀光雪上加霜。行政院長卓榮泰今天視察隧道修復工程，地方期盼集集支線能從原本預定的2027年底完工、修正到明年底完工。行駛近百年、全長29.7公里的台鐵集集支線，從平地的彰化二水站行經源泉站、濁水站、龍泉站、集集站、水里站、抵達山上的車埕站，2021年8月，集集、水里間的2號、3號隧道邊坡大崩塌，此後只能行駛到集集站。為了串聯高鐵彰化站，形成田中、二水及集集觀光廊帶，交通部斥資35.89億元，今年5月起進行隧道擴孔、建置交會站等集集支線基礎設施改善工程，預計2027年底完工，未來班距將從80分鐘縮短為60分鐘，並同步花29.55億元興建田中支線，預計2029年底啟用。然而施工期間，小火車只能從二水開到名間濁水站，當地的觀光業二度受到衝擊，地方期盼加速工程進度。行政院長卓榮泰今（20）日視察「台鐵集集支線基礎設施改善計畫」執行情形，南投縣長許淑華強調，濁水站到車埕站停駛，已嚴重衝擊集集鎮、水里鄉觀光產業，仰賴火車商機維生的民眾苦不堪言。立委游顥希望集集支線趕在明年底完工通車，並建議小火車停駛期間，交通部比照「振興花東旅遊獎勵」模式提出旅遊獎勵方案，以自由行住宿補助、團體旅遊補助、交通補助等方式，降低火車停駛對觀光產業的衝擊。卓榮泰表示，集集鐵路有浪漫的人文風華，他請台鐵公司兼顧高效率、安全及自然生態保護，儘速完成集集支線軌道路基、車站旅運設施、隧道與邊坡改善、隧道受損重建工程等工作，儘早恢復集集支線全線營運，並配合交通部各項協助觀光產業振興復甦措施，活絡地方觀光產業發展。他同時提醒工程團隊，附近為石虎重要棲地，施工時要與環境相互融合、保護生物多樣性。