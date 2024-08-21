戴資穎奧運帶傷上場！為何堅持要打日本公開賽？背後有貼心原因

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▲戴資穎在日本公開賽小組賽晉級16強。（圖／中華奧會提供）

台灣「羽球一姐」戴資穎因為雙膝嚴重受傷，在巴黎奧運小組賽不敵好友依瑟儂出局，不過因為她傷勢有點嚴重，為何休養不到一個月，本周又參加日本羽球公開賽？根據世界羽聯公布，不過因為戴資穎等球員有傷在身，小戴20日闖過頭關，接下來不一定會打之後賽事，但不管戴資穎的狀況如何，她今年打完退役，也會讓不少粉絲十分懷念她的表現。