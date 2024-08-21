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戴資穎奧運帶傷上場！為何堅持要打日本公開賽？背後有貼心原因

記者吳政紘/綜合報導

▲戴資穎在日本公開賽首輪過關，她堅持帶傷要打比賽原因曝光。（圖／中華奧會提供）
▲戴資穎在日本公開賽首輪過關，她堅持帶傷要打比賽原因曝光。（圖／中華奧會提供）
台灣「羽球一姐」戴資穎因為雙膝嚴重受傷，在巴黎奧運小組賽不敵好友依瑟儂出局，不過因為她傷勢有點嚴重，為何休養不到一個月，本周又參加日本羽球公開賽？令不少球迷好奇，不過主因是本站若不參賽，世界羽球聯盟（BWF）規定要罰款5000美元（約15萬台幣），但戴資穎下周韓國公開賽可以跳過，小戴可以專心養傷，目標是健康參加下月初的台北公開賽，也把最好的狀態呈現給國人。

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根據世界羽聯公布，日本公開賽是BWF巡迴賽750等級賽事，根據規定，單打世界排名前15、雙打前10的球員，不能缺席750等級以上的賽事（含1000級4站、750級6站），否則將遭罰款5000美元（約15萬台幣）。

不過因為戴資穎等球員有傷在身，大家都因為巴黎奧運力拚，有些球員顧及生涯，都選擇退賽，但是戴資穎並未放棄，因為她目標不是為怕罰款，而是希望好好休養，目標力拚台北羽球公開賽。

台北羽球公開賽將在9月03日至08日將於台北小巨蛋盛大舉行，周天成、戴資穎等台灣羽球好手都會參加，這也是戴資穎最後能在國人面前打球的機會，戴資穎拿過4屆冠軍，最後一次參賽機會，戴資穎決定要拿出最佳成績回饋這片土地。

小戴20日闖過頭關，接下來不一定會打之後賽事，但不管戴資穎的狀況如何，她今年打完退役，也會讓不少粉絲十分懷念她的表現。

▲戴資穎在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，今（31）日不敵泰國名將、好友依瑟儂，無緣8強。（圖／中華奧會提供）
▲戴資穎在日本公開賽小組賽晉級16強。（圖／中華奧會提供）

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