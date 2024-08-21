投資人觀望氣氛厚、美股走跌　台股同走低！開盤下跌112點

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全球央行年會即將到來，投資人態度逐漸趨於觀望，美國股市昨（20）日全數收跌，也因此拖累台北股市今（21）日開盤下跌112.32點、來到22316.78點，回測5日線關卡。大盤走低之際，中小型股也同步走弱，櫃買指數開盤下跌0.07點、來到270.01點，終結日K連紅態勢。今日開盤量大強勢個股：新光金、維田、南仁湖、錸德、均豪；開盤量大弱勢個股：鑫科、綠電、神盾、羅昇、安國。權值股開盤全數走低，台積電開盤下跌12元、來到961元；鴻海下跌1.5元、來到185元；聯發科開盤下跌30元、來到1220元。全球各地央行總裁、決策官員與經濟學家將在週四（22日）齊聚一年一度的「傑克森霍爾」全球央行年會，市場關注美國聯準會主席鮑爾的談話，不過時間越近、投資人態度越發觀望，因此美股四大指數昨日全數走跌，道瓊指數下跌61.56點或0.15%，收40834.97點；那斯達克指數下跌59.83點或0.33%，收17816.94點；標普500指數下跌11.13點或0.2%，收5597.12點；費半指數下跌70.27點或1.33%，收5196.3點。科技五大天王多數收紅，Meta下跌0.48%，蘋果上漲0.27%，Alphabet上漲0.31%，微軟上漲0.78%，亞馬遜上漲0.37%。半導體股多數下跌，輝達下跌2.12%，博通下跌1.05%，美光下跌0.59%，高通下跌1.23%，應用材料下跌2.27%，德儀上漲0.94%，AMD上漲0.72%。台股ADR全數收黑，台積電ADR下跌1.94%，日月光ADR下跌1.68%，聯電ADR下跌1.35%，中華電信ADR下跌0.57%。