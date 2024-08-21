雙龍搶珠！新光金股價早盤再飆漲逾7%　中信金跌逾4%、台新金也跌

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中信金控宣布將公開收購新光金股票，也讓台新金併新光金的「新新併」出現變數，形成雙龍搶珠的局面。不過，3家金控股價表現卻呈現兩樣情，新光金今（21）日早盤股價續飆漲逾7%，一度攻上12.65元，創下6年多來新高，短短5分鐘更爆出24萬張巨量，相較之下，市場對中信金搶親不買單，中信金開盤後就重挫超過4%，台新金開平盤後，一度翻紅又回跌0.53%。台新金與新光金到底併不併市場傳聞很多，最新發展是本周四台新金與新光金將召開董事會，討論換股比例，甚至傳出根據台新金、新光金最近3個月的平均股價，加上併購一方對於被併購方提出的溢價，換股比例的區間大致落在1股新光金換0.510股至0.565股的台新金，並且以普通股搭特別股的架構進行。不僅如此，周一台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光更已先前往金管會銀行局報告，引發市場對「新新併」更多聯想。只是，台新金與新光金昨日也發布重訊，台新金強調，根據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，有關市場傳聞，公司不予評論，一切依公司發布的重訊為主。新光金也重訊指出，有關媒體報導，公司不予評論，一切以依規發布的公告資訊及重大訊息為準。就在在2家金控發布重訊後，昨日中午傳出中信金可能「攔轎搶親」，下午將召開臨時董事會，討論併新光金一事，而且價格比台新金更具優勢。果然，中信金下午接近4點發布重訊，董事會通過將向金管會申請公開收購新光金股票，收購價格待主管機關核准後公布。中信金「攔轎搶親」，也讓「金金併」形成雙龍搶珠的局面，其中新光金股價在中信金正式宣布加入搶親之前，昨日就已先漲6.3%，今日早盤持續飆漲，以12.45元開出後，進一步攻上12.65元，飆漲逾7%，也創下2018年4月以來新高，目前在12.4元盤整，漲幅仍有5%以上。至於中信金在市場不買單之下，今日早盤開低走低，盤中一度下探33.3元，跌4.85%，目前在33.55元震盪，跌幅仍有4.1%，相較之下，還沒公布進一步併購戰略的台新金，今日早盤股價以18.75元平盤開出後，一度翻紅來到18.8元，之後又回跌下探18.65元，跌0.53%，目前在18.7元震盪，跌0.27%。