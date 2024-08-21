梁靜茹才喊道別過去！臉書、IG無預警消失　經紀公司說話了

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▲梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失 經紀公司回應了。（圖／threads）

▲梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失 經紀公司回應了。（圖／梁靜茹微博）

「情歌天后」梁靜茹日前才剛結束在中國大陸佛山舉辦的「當我們談論愛情」世界巡迴演唱會，近期都在休息，預計9月中準備前進合肥開唱。不過近來卻有歌迷發現，梁靜茹的臉書、IG、threads等社群平台都關閉了，由於她6月時曾在IG發文說，「我想跟過去好好道別」，因此粉絲很擔心她是不是出什麼狀況，也有人猜測她是在籌備新作品。對此，經紀公司回應，「謝謝大家關心靜茹，她很好」。近期有許多歌迷發現，梁靜茹把臉書、IG還有threads等社群平台都暫時註銷了，為此感到很擔心，紛紛發文表示，「粉絲都很想你也擔心你，等你回來呀，我的精神糧食」、「靜茹好像遇到了令她非常難過的事情，雖然她總是面帶微笑，但其實也很愛哭，有時還會看到她在情緒低落時寫下的文案，看了很心疼，這一次，她可能真的太傷心，所以才決定暫時關閉社群，等到她心情調適好後回來！當然，希望這一切只是我自己白擔心一場，更希望靜茹快樂！」還有人截圖到，梁靜茹在關閉threads帳號前的發文，其中一篇就寫「適度焦慮，適度忙碌，適度慵懶，適度勤奮，適度關心，適度抽離，現代人模式，隨時開啟Ai，就是必要時的按鍵，您學會了嗎，燒腦啊。」因此也猜測，她可能是想暫時離開網路平台，希望這段時間好好休息。《NOWnews今日新聞》記者實際查看，發現梁靜茹臉書、IG和threads確實都已經關閉，不過微博目前還在，也可以看到她8月14日曾發過自己在刷牙，頭上夾滿髮夾的自拍照，還和粉絲打招呼說：「下午好」，看起來非常愜意。對此，梁靜茹經紀公司並沒有說明確切狀況，僅說「謝謝大家關心靜茹，她很好，只是最近在整理社群媒體，順便多花時間看書和攝影。」