影／烏日私幼虐童案疑多位老師動手　盧秀燕曝有些家長不願轉學

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▲幼兒園監視器拍到教保員將小男孩當人肉陀螺甩。（圖／台中市議員張家銨提供，2024.08.21）

台中市烏日區道町森私立幼兒園遭家長集體指控虐童，教育局前天以涉案教保員涉及不當對待，重罰24萬元、4年內不得任職教保服務機構，勒令園方9月1日起停辦1年。市長盧秀燕透露，教育局懷疑不只一位老師動手，現階段第一要務是保護孩子，但和家長溝通時，有些還不願轉學，未來將持續擴大調查，最重不排除對業者撤照。盧秀燕今（21）日列席台中市議會臨時會，賴義鍠、劉士州、吳佩芸、等多位議員質詢時，問及日前的烏日道町森私立幼兒園虐童事件，盧秀燕強調虐童事件「沒什麼好說的！一定是嚴查嚴辦、兼顧孩子最大的安全」。她透露事件發生後，有的家長還不願意轉學，業者將於下月被勒令停辦，經教育局溝通後，目前有24名家長自行轉學、50幾位接受市府媒合。盧秀燕指出，教育局懷疑虐童並非老師個人行為，「可能不只一位老師有動手」，這案子目前還沒了結，若涉及集體施虐，最重不排除對業者撤照。市議員陳文政、張芬郁、陳雅惠則提醒市府，痛心之餘更要注意幼教工作者的勞動條件。市議員吳瓊華表示，家長現在的心情是無所適從，有些當地園所已經額滿，不曉得該把孩子轉到哪兒去。教育局長蔣偉民表示，目前還有多位家長溝通中，會持續提供資訊。道町森私立幼兒園日前遭小班家長集體指控虐童，泣訴孩子在學校遭受膠帶綁手、貼嘴巴、關進小黑屋和廁所，威脅會有幽靈纏身等8大酷刑。教育局調閱相關錄影帶，發現至少6位老師對孩子有不當對待行為，其中最多的就是將孩子關廁所和小黑屋，甚至拿鈴鼓敲頭。